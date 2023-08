Pátio Alcântara realiza programação infantil gratuita em agosto

Os espetáculos são gratuitos e acontecem na Praça de Alimentação do empreendimento. - Foto: Divulgação

Os espetáculos são gratuitos e acontecem na Praça de Alimentação do empreendimento. - Foto: Divulgação

O Pátio Alcântara preparou uma emocionante e divertida programação cultural infantil para o mês de agosto. Nos próximos sábados, dias 19 e 26 de agosto, às 16h30, o shopping vai promover peças teatrais repletas de magia para a criançada. Os espetáculos são gratuitos e acontecem na Praça de Alimentação do empreendimento.

No sábado, dia 19 de agosto, a criançada vai se emocionar com o espetáculo ''As Lições de Cinderela''. Na história, a personagem principal recebe uma visita especial da sua princesa favorita. Juntas, elas vivem aventuras emocionantes, com importantes lições sobre amizade, bondade e coragem.

Leia também:

➢ Mãe de Larissa Manoela assume que pode ter pecado pelo excesso de zelo

➢ Deborah Secco “oferece” marido para Sabrina Sato: “Pode ir lá pra casa”

E, para encerrar a programação cultural infantil de agosto, no dia 26 de agosto, um herói muito famoso entre os pequenos estará presente no Pátio Alcântara. O espetáculo "Nas Teias da Aventura" mostrará que mesmo fora dos quadrinhos, o personagem com dupla identidade ainda tem muitas aventuras emocionantes e encrencas para enfrentar ao lado de seus amigos.

SERVIÇO:

PÁTIO ALCÂNTARA

Praça Carlos Gianelli, s/nº – Alcântara – São Gonçalo – RJ