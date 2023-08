Porto da Pedra promove semifinal de sambas-enredo na próxima sexta-feira, 18

Na próxima sexta, 18, a partir das 22h, a Unidos do Porto da Pedra promove, em sua quadra, a semifinal do concurso que definirá o hino para 2024. O evento, contara com o som do DJ Barra e show do cantor Clecio Ramos, em seguida, todo o elenco da agremiação se apresentará ao som da bateria ‘Ritmo Feroz’, comandada por mestre Pablo. Logo após, as cinco parcerias concorrentes se apresentarão em busca de um lugar na grande final no dia 26 de agosto. A entrada é gratuita até 23h30.

Leia também:

➢ Larissa Manoela é pega de surpresa e descobre que pais colocaram mansão onde mora à venda

➢ Influenciadora viraliza com fala polêmica sobre o papel da sogra

Confira a relação das cinco parcerias que estão na disputa, já com a ordem de apresentação:

Parceria 7 - Paulinho Poeta, André Aleixo, Muca, Barreirinha, Marquinhus do Banjo, Gugu das Candongas e Cabelinho.

Parceria 5 – Vadinho, Arlindinho, Diogo Nogueira, Zé Alex, Marcão, Robinho Porto, Denil, Cláudio SO, Thierry Alves, Carlos de Souza, Fábio LS, Isaias Demócrito.

Parceria 17 – Samir Trindade, Breno Melo, Franco Cava, Rute Labre, Elói Ferreira, Ricardo Santiago e Sarmento.

Parceria 1 – Guga Martins, Passos Júnior, Gustavo Clarão,Lucas Macedo, Leandro Gaúcho, Clairton Fonseca, Richard Valença, Gigi da Estiva, Abílio JR, Marquinho Paloma, Cristiano Telles e Alison Picanço.

Parceria 13 – Rafael Raçudo, Júnior Fionda, Lequinho, Cláudio Matos, Júlio Alves, Márcio Rangel,

Bira, Marcio Rangel, Jedir Brisa, Renan Gêmeo, Anderson Lemos e Fernando Macaco.

No Carnaval de 2024, a Unidos do Porto da Pedra, levará para a Marquês de Sapucaí o enredo “O Lunário Perpétuo: A Profética do Saber Popular”, desenvolvido pelo carnavalesco Mauro Quintaes e pelo enredista Diego Araújo.

Porto da Pedra será a primeira escola a desfilar na Marquês de Sapucaí, no domingo de Carnaval, dia 11 de fevereiro.

SERVIÇO:

Disputa de samba enredo para o carnaval 2024

Quando: 18/8 (sexta), a partir das 22 horas.

Onde: quadra da Porto da Pedra (Rua João Silva 84, Porto da Pedra, São Gonçalo).

Quanto: até as 23h30, entrada gratuita.