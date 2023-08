Ensaios técnicos das escolas de samba começam em 7 de janeiro

A Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) divulgou as datas dos ensaios técnicos para o Carnaval 2024. A preparação para os desfiles acontece aos domingos, de janeiro a fevereiro, na Marquês de Sapucaí, no Centro do Rio.

A Unidos do Porto da Pedra irá realizar o primeiro ensaio do ano, na noite do dia 7 de janeiro, a partir das 20h30. A atual campeã, a Imperatriz Leopoldinense, encerra as apresentações, no dia 4 de fevereiro, mesmo dia em que a Unidos do Viradouro faz seu ensaio.

Confira o calendário:



07/01 - Unidos do Porto da Pedra (20h30) e Mocidade Independente de Padre Miguel (22h);

14/01 - Portela (20h30) e Unidos da Tijuca (22h);

21/01 - Paraíso do Tuiuti (20h30) e Acadêmicos do Salgueiro (22h);

28/01 - Acadêmicos do Grande Rio (20h30) e Estação Primeira de Mangueira (22h);

03/02 - Lavagem (19h), Beija-Flor de Nilópolis (20h30) e Unidos de Vila Isabel (22h);

04/02 - Unidos do Viradouro (20h30) e Imperatriz Leopoldinense (22h).