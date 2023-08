Que isso, Zé? Cliente pede cerveja pelo aplicativo e recebe água em Niterói

Um cliente recebeu água no lugar da cerveja ao pedir um delivery em um famoso aplicativo de entrega de bebidas. O caso ocorreu no início da tarde deste domingo (14), em pleno Dia dos Pais, em Niterói.

O consumidor que foi surpreendido com a "troca" de bebidas é o locutor de rádio Ricardo Mariano. Logo que percebeu que a garrafa não possuía cerveja de fato, Ricardo resolveu registrar e compartilhar com seus seguidores a situação "inusitada" que estava passando.





"Comprei uma bebida no Zé Delivery, a chamada 'cracudinha' que eles dizem, e olha o que que vem: água pura. É inacreditável. Simplesmente colocaram água no lugar de cerveja. Inacreditável isso", desabafou o locutor.

Mas a "surpresa" não parou por aí. Além da troca de bebidas, o líquido que estava dentro das garrafas também veio com insetos, ou seja, era uma água não potável.

"O cidadão me manda a cerveja assim, cheia de bicho dentro, cheia de inseto dentro. Você acha que tem cerveja aqui dentro? Claro que não. Vamos abrir aqui: água", disse.





A distribuidora que fica em Neves, São Gonçalo, informou para O SÃO GONÇALOque essa não é a primeira vez que recebe reclamações de clientes sobre a troca de bebidas e que já entrou em contato com a empresa que produz as cervejas.

"A gente compra diretamente com a empresa produtora. Desconfio que a troca seja feita durante o percurso de entrega, pois já chega assim pra gente. Não é a primeira vez que reclamam sobre isso", comunicou o dono da distribuidora gonçalense.

Procuradas, a Ambev, produtora da cerveja Brahma, e o aplicativo Zé Delivery, desenvolvido pela empresa, informaram que entrarão em contato com o cliente para analisar o caso e oferecer suporte.

A empresa alegou ter "um rigoroso controle de qualidade, que é feito a partir de mais de 1.300 pontos de inspeção e 376 testes ao longo do processo de produção", além de cuidar de todas as etapas "do processo produtivo do campo ao copo para garantir o mais alto padrão de qualidade".