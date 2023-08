Prepare-se! Baile Charme vai agitar o Alcântara

O tradicional Baile Charme do Pátio Alcântara acontece nesta sexta-feira, 18 de agosto, às 16h, na Praça de Alimentação. O evento é uma parceria com a Família Black Star, que traz o melhor do ritmo charme e suas vertentes. Os convidados vão dançar e cantar muito ao som dos clássicos, como o R&B e new jack swing, além das inovações do ritmo.

O baile é inspirado nas noites da Zona Norte carioca da década de 80, e relembra um pedacinho da famosa festa do Viaduto de Madureira, que valoriza a cultura e identidade negra, através da Dança, Moda e Estilo.

“Nosso shopping fica mais animado com essa parceria com Família Black Star. O evento já se tornou especial para nós e para nossos clientes. Estamos muito felizes em oferecer a eles Música de qualidade. E o passinho pode ser feito por pessoas de todas as idades”, comemora Fernanda Benayon, Coordenadora de Marketing do Pátio Alcântara.

SERVIÇO

BAILE CHARME – PÁTIO ALCÂNTARA

Data: 18 de agosto (sexta-feira)

Horário: das 16h às 21h

Local: Praça de Alimentação

EVENTO GRATUITO

PÁTIO ALCÂNTARA

Praça Carlos Gianelli, s/nº – Alcântara – São Gonçalo – RJ

Tel.: (21) 2602-3950

WhatsApp: (21) 6658-1511

www.patioalcantara.com.br

www.instagram.com/patioalcantara