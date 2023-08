Já chegou o disco voador! Pará é estado com mais OVNIs no Brasil

O E.T. de Varginha em Minas Gerais, pode até ser o mais popular do país, mas seu estado não é o mais "assombrado" pelos objetos voadores não-identificados (OVNI) no Brasil. Segundo dados da Aeronáutica, o Pará é a região do país com o maior número de registros de avistamentos dos misteriosos objetos.

Ao todo, entre os anos de 1952 e 2019, 137 contatos imediatos foram documentados por paraenses e moradores do estado. Seguem no 'pódio' o distrito Federal, com 110 registros, e São Paulo, com 107. No total nacional, foram 811 óvnis vistos no país durante o mesmo intervalo.

Leia também:

➢ Dia dos Pais: novo modelo de paternidade mostra que 'o presente é ser presente'

➢ Rio é o estado com maior investimento em obras do novo PAC

A popularidade do Pará entre os objetos misteriosos não é recente. Nos anos 70, o estado foi palco da Operação Pratos, a primeira operação militar oficialmente conhecida pelo objetivo de investigar relatos de avistamentos com OVNIs. Os contatos aconteceram ao longo de vários meses em 1977, no município de Colares.

Segundo algumas testemunhas, certas interações entre moradores e óvnis chegaram a ser agressivas, com mortes e ferimentos sendo creditadas aos encontros. Não houve reconhecimento oficial de visitas extraterrestres, mas a comunidade de entusiastas da ufologia no país costuma defender que os fenômenos estudados pela operação tiveram origem alienígena.

Atualmente, as Forças Militares possuem um formulário específico para registros de avistamentos e contatos. A maior parte deles, segundo informações do jornal "O Globo", são feitos por pilotos e não necessariamente têm relação com relatos ufológicos. Os documentos são despachados para registros sem investigação.