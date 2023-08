Rio é o estado com maior investimento em obras do novo PAC

O Rio de Janeiro será o estado que mais receberá verba para obras do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), lançado pelo presidente Lula (PT) nesta sexta-feira (11/08). Ao todo, o estado receberá R$ 342,6 bilhões em investimentos, conforme explicou o chefe do Executivo na cerimônia de lançamento do projeto, realizada no Theatro Municipal do Rio.

Entre as obras previstas está a retomada do projeto do gasoduto Rota 3, que fará o escoamento de gás natural do Polo Pré-Sal da Bacia de Santos até o Comperj, o Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro (Comperj), localizado em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio. No Complexo, funciona uma Unidade de Processamento de Gás Natural (UPGN Rota 3).

Além da Rota 3, a listagem completa de obras no setor inclui a construção de novas 16 plataformas para Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás Natural, um coprocessamento na Refinaria Duque de Caxias e de 11 gasodutos interligados em diferentes regiões, assim como mais de R$200 bilhões em obras de transição energética.

A previsão é de que a nova fase do projeto conte também com construções em outras áreas. Cerca de R$ 14,8 bilhões serão destinados, por exemplo, a construção de novas moradias do projeto "Minha Casa, Minha Vida" em diferentes regiões do estado.

Na área da educação, o PAC prevê R$ 14,9 bilhões para a construção de novas creches e escolas integrais, assim como para reparos e modernização de institutos e universidades Federais localizados no estado. R$ 2 bilhões serão usados para garantir internet em unidades de educação, além da expansão da rede 5G.

Completam o orçamento previsto investimentos de R$10 bilhões em unidades de saúde, R$65,8 bilhões em transporte e R$14 bilhões em defesa. Os investimentos da nova fase do programa serão feitos através de concessões, de obras com empresas estatais e de parcerias com o setor privado.