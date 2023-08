São Gonçalo recebe festival de dança

A mostra cultural recebe 15 grupos no palco especialmente montado para o evento - Foto: Divulgação

Na próxima terça-feira, 22, a partir das 19 horas, o São Gonçalo Shopping promove, gratuitamente, na Praça de Alimentação, um festival de dança que promete fazer o público balançar o esqueleto. A mostra cultural recebe 15 grupos no palco especialmente montado para o evento, com apresentações de diferentes ritmos e coreografias, como balé clássico, jazz dance, sapateado, estilo contemporâneo, dança do ventre, danças urbanas e de salão.

O evento é uma parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de São Gonçalo e é uma excelente oportunidade para que os gonçalenses conheçam e apreciem diversos estilos musicais e dança em um só lugar.

“Esperamos que o festival traga muita alegria e contagie a todos, com momentos inesquecíveis. Estamos bem animados para esse evento e queremos que ele entre para o calendário oficial do shopping”, afirma Diogo Salgado, Head de Marketing do São Gonçalo Shopping.

SERVIÇO

SÃO GONÇALO SHOPPING

Festival de Dança

22/8 - 19h - Evento gratuito

Praça de Alimentação

Av. São Gonçalo 100 – Boa Vista – São Gonçalo/RJ

(Rodovia Niterói-Manilha, km 8,5)