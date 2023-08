Dia dos Pais com atividades gratuitas no Alcântara

Para comemorar o Dia dos Pais, o Pátio Alcântara preparou uma programação especial, destacando a importância das memórias afetivas e o tempo de qualidade compartilhado entre pais e filhos. Com o objetivo de criar momentos inesquecíveis e reforçar os laços familiares, o shopping promoverá, no próximo sábado (12), atividades gratuitas para toda a família.

Na data, pais e filhos poderão participar de oficinas lúdicas e culturais. Na varanda do empreendimento, das 13h às 19h, o shopping promove uma criativa oficina de pipa, em parceria com a Família Passarinho. No mesmo local, das 15h às 19h, os visitantes vão poder participar da aula de patinação, com a instrução dos integrantes do grupo 46 Inline. Para participar das atividades é necessário realizar as inscrições através do WhatsApp oficial do Pátio Alcântara (21 97045-8873). As oficinas são destinadas a crianças com idade mínima de 5 anos.

Já na Praça de Alimentação, às 16h30, o Grupo Cochicho vai promover a Gincana Pais e Filhos, com diversas brincadeiras, desafios e jogos divertidos.

"Queremos proporcionar um dia especial para que pais e filhos possam criar memórias afetivas especiais, estreitando laços e fortalecendo a conexão entre eles. Por isso, decidimos promover ações gratuitas, que valorizam o tempo em família e incentivam momentos de qualidade", diz Fernanda Benayon, Coordenadora de Marketing do Pátio Alcântara.

Serviço:

Dia dos Pais no Pátio Alcântara

- Aula de patinação

Horário: 15h às 19h

Local: Varandão

Inscrições: WhatsApp: 21 97045-8873 (vagas limitadas)

Uso próprio de patins e meias é necessário.

- Oficina de Pipa em parceria com a Família Passarinho

Horário: 13h às 19h

Local: Varandão

Inscrições: WhatsApp: 21 97045-8873 (vagas limitadas)

- Gincana Pais e Filhos com o grupo Cochicho

Horário: 16h30

Local: praça de Alimentação

Endereço: Pátio Alcântara - Praça Carlos Gianelli, s/nº – Alcântara – São Gonçalo