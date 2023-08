Churrascaria promove especial de Dia dos Pais em SG

A Estrada dos Menezes, no Alcântara, em São Gonçalo, vai ter uma movimentação um pouco diferente da usual neste domingo (13/08). No Dia dos Pais, a via recebe um festival especial de Dia dos Pais, promovido pela churrascaria Hangar BBQ e parceiros.

O evento vai fechar o trânsito na rua de uma esquina à outra durante o horário da tarde. No trecho, serão montadas, das 12h às 17h, um espaço de brincadeiras para crianças, um palco para música ao vivo e um espaço barbecue com churrasqueiras, incluindo uma para cozimento em fogo de chão e uma parilla.

O evento conta com o apoio da Forasteiro BBQ, da cervejaria Masterpiece e da Flowt Açaí Gourmet. A ideia, segundo um dos sócios da Hangar, Rafael Lopes Costa, é que a atração inicie uma série de novos eventos, organizados coletivamente pelos estabelecimentos da região.

"Já é o quarto dia dos pais que a gente faz lá. Por mais que os outros não tivessem a rua fechada, como esse vai ter, foram eventos legais. Estamos esperando um movimento bacana e a expectativa é que seja um pontapé inicial para uma série de eventos naquela região, naquela rua. A gente sempre teve vontade de transformar aquela região em um polo gastronômico de fato, e esse evento vai ajudar isso", espera Rafael.

O restaurante fica na Estrada dos Menezes, n° 1464, no Alcântara, em São Gonçalo. O evento está previsto para começar Às 12h.