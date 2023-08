Filmes infantis premiados serão exibidos no Cine Henfil Maricá neste fim de semana

Até 15 de agosto, o Cine Henfil apresentará, além de sua programação normal, curtas-metragens premiados na Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis.

Administrado pelo Centro de Criação de Imagem Popular (CECIP), o Cinema Público Municipal Henfil tem capacidade para 200 pessoas, sendo 190 com assentos comuns, quatro para pessoas obesas, quatro para cadeirantes e outras duas para pessoas com mobilidade reduzida, além de moderno equipamento cinematográfico com tela e projetor de áudio e vídeo. O Cine Henfil funciona de terça a domingo, com sessões infantis e adultas.

O CECIP – Centro de Criação de Imagem Popular é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos e não-partidária, que desde 1986 se dedica ao fortalecimento da cidadania por meio da educação e da comunicação.

Confira a programação completa:



➢ Sexta-feira, dia 11/08, às 17h; sábado, dia 12/08 e domingo, dia 13/08, às 15h, os curtas apresentados serão:

. O Espantalho, de Alê Abreu.

. Disfarce Explosivo, de Mário Galindo.

. Docinhos, de Frederico Pinto e José Maria.

. A Traça Teca, de Diego Doimo.

. Águas de Romanza, de Gláucia Soares e Patrícia Baia.

. Alma Carioca – Um Choro de Menino, de William Côgo

. Gilda e Gilberto, de Érica Valle.

. A Velha a Fiar, do Núcleo de Animação de Campinas.

. Malasartes Vai à Feira, de Eduardo Goldeinstein.

. Tampinha, de João Batista Melo.

. O Homem que Botava Ovo, de Rafael Conde.

. Historietas Assombradas (para crianças malcriadas), de Victor Hugo

. Borges.

➢ Segunda-feira, dia 14/08 e terça-feira, dia 15/08, às 17h, os curtas apresentados serão:

. Minhocas, de Paolo Conti.

. Peça por Peça se Constrói um Amigo, de Giuliano Benedeto.

. Mistério do Cachorrinho Perdido, de Flávio Colombini.

. Doce Turminha e o Bom Samaritano, de Eduardo Drachinski.

. Calango, de Alê Camargo.

. Nas Asas do Condor, de Cristiane Garcia.

. Rua das Tulipas, de Alê Camargo.

. A Lenda do Brilho da Lua, de Gabriela Dreher.

. Minha Rainha, de Cecília Amado.

. A Bruxinha Lili, de Leonardo Copello.

. A Menina-Espantalho, de Cássio Pereira Dos Santos.

Serviço

Cinema Público Municipal Henfil



Exibição de Curtas Infantis Nacionais

De sexta a terça-feira, gratuito.

Rua Alferes Gomes, 390 – Centro de Maricá