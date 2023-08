Porto da Pedra promove feijoada no próximo sábado (12)

O encerramento será com o elenco-show da escola, composto por: intérpretes, passistas, casais de mestre-sala e porta-bandeira e bateria “Ritmo Feroz”, comandada por mestre Pablo - Foto: Divulgação

A Unidos do Porto da Pedra realiza neste sábado, 12 de agosto, a partir das 13h, a primeira edição do ano da Feijoada do Tigre.

E para dar o ponta pé inicial no calendário 2024, a agremiação preparou um evento repleto de atrações! Além do show do grupo Nosso Samba, a Feijoada também será marcada pela participação especial das co-irmãs: Portela e Império Serrano, e pela apresentação dos sambas-enredo concorrentes rumo ao Carnaval 2024. O encerramento será com o elenco-show da escola, composto por: intérpretes, passistas, casais de mestre-sala e porta-bandeira e bateria “Ritmo Feroz”, comandada por mestre Pablo.

"No próximo sábado, estaremos dando o pontapé inicial para o carnaval 2024, com a apresentação da equipe e a apresentação das cinco obras apresentadas na última sexta-feira. Teremos a responsabilidade de escolher o melhor samba, que nos representará na abertura do carnaval, na Marquês de Sapucaí.", contou o diretor geral de harmonia, Amauri de Oliveira que está convocando a comunidade de São Gonçalo para desfilar na escola de samba que representa o município.



"Quero convocar todo o município de São Gonçalo para desfilar com a Porto da Pedra, escola que representa e leva o nome de São Gonçalo para o mundo. No próximo sábado, estaremos fazendo a inscrição de componentes para as alas da comunidade", finalizou Amauri.

Sambas concorrentes rumo ao Carnaval 2024 também serão apresentados para a comunidade

A Vermelha e Branca de São Gonçalo entrará no ritmo do Carnaval 2024, ano em que retorna ao grupo especial, e fará a primeira audição das obras concorrentes ao hino oficial da escola durante a feijoada deste sábado.

As cinco composições que irão disputar o direito de compor a trilha sonora do enredo: “O Lunário Perpétuo: A Profética do Saber Popular”, que está sendo desenvolvido pelo carnavalesco Mauro Quintaes e pelo enredista Diego Araújo, se apresentarão a partir das 19h.

A semifinal acontecerá no dia 18 de agosto, e a grande final de samba, onde os torcedores da Porto da Pedra conhecerão o hino oficial do Tigre será no dia 26 de agosto.

Em 2024, a Porto da Pedra será a primeira escola a desfilar na Marquês de Sapucaí, no domingo de Carnaval, dia 11 de fevereiro.

Confira a relação das parcerias concorrentes (com a ordem de apresentação):

Parceria 17 – Samir Trindade, Breno Melo, Franco Cava, Rute Labre, Elói Ferreira, Ricardo Santiago e Sarmento.

Parceria 1 – Guga Martins, Passos Júnior, Gustavo Clarão,Lucas Macedo, Leandro Gaúcho, Clairton Fonseca, Richard Valença, Gigi da Estiva, Abílio JR, Marquinho Paloma, Cristiano Telles e Alison Picanço.

Parceria 7 - Paulinho Poeta, André Aleixo, Muca, Barreirinha, Marquinhus do Banjo, Gugu das Candongas e Cabelinho.

Parceria 5 – Vadinho, Arlindinho, Diogo Nogueira, Zé Alex, Marcão, Robinho Porto, Denil, Cláudio SO, Thierry Alves, Carlos de Souza, Fábio LS, Isaias Demócrito.

Parceria 13 – Rafael Raçudo, Júnior Fionda, Lequinho, Cláudio Matos, Júlio Alves, Márcio Rangel,

Bira, Marcio Rangel, Jedir Brisa, Renan Gêmeo, Anderson Lemos e Fernando Macaco.

SERVIÇO:

Feijoada da Unidos do Porto da Pedra / show do grupo Nosso Samba/ Participação especial Portela e Império Serrano/ DJs Amarelo e Barra /Apresentação dos sambas concorrentes para o carnaval 2024

Quando: 12/8 (sábado), a partir das 13h.

Onde: quadra da Porto da Pedra (Rua João Silva 84, Porto da Pedra, São Gonçalo).

Quanto: Entrada gratuita até as 13 horas, após esse horário, R$10. O prato da feijoada custará R$ 25,00 com antecedência e R$ 30,00 na hora.