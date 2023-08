Porto da Pedra terá disputa de samba-enredo com cinco obras concorrentes

Nesta sexta-feira, 4, a Unidos do Porto da Pedra recebeu os sambas concorrentes para o carnaval 2024. Com o enredo "O Lunário Perpétuo: A Profética do Saber Popular ", sob criação do carnavalesco Mauro Quintaes e do enredista Diego Araújo, a agremiação teve cinco sambas inscritos.

A apresentação dos sambas acontecerá durante a edição da feijoada da Porto da Pedra, que acontecerá no dia 12 de agosto. Na ocasião, será apresentado o elenco da agremiação gonçalense para o próximo carnaval.

Leia também:

PARCERIAS CONCORRENTES:

Parceria 1 – Guga Martins, Passos Júnior, Gustavo Clarão,Lucas Macedo, Leandro Gaúcho, Clairton Fonseca, Richard Valença, Gigi da Estiva, Abílio JR, Marquinho Paloma, Cristiano Telles e Alison Picanço.

Parceria 5 – Vadinho, Arlindinho, Diogo Nogueira, Zé Alex, Marcão, Robinho Porto, Denil, Cláudio SO, Thierry Alves, Carlos de Souza, Fábio LS, Isaias Demócrito.

Parceria 7 - Paulinho Poeta, André Aleixo, Muca, Barreirinha, Marquinhus do Banjo, Gugu das Candongas e Cabelinho.

Parceria 13 – Rafael Raçudo, Júnior Fionda, Lequinho, Cláudio Matos, Júlio Alves, Márcio Rangel,

Bira, Marcio Rangel, Jedir Brisa, Renan Gêmeo, Anderson Lemos e Fernando Macaco.

Parceria 17 – Samir Trindade, Breno Melo, Franco Cava, Rute Labre, Elói Ferreira, Ricardo Santiago e Sarmento.