Planetário do Rio volta a receber excursões escolares

O Planetário do Rio, o maior da América Latina, retorna das férias escolares com excursões que trazem todas as semanas milhares de crianças e adolescentes - Foto: Divulgação

O Planetário do Rio, o maior da América Latina, retorna das férias escolares com excursões que trazem todas as semanas milhares de crianças e adolescentes das redes pública e particular de ensino para conhecerem de perto as maravilhas da astronomia. Estão programadas sessões de cúpula, que ensinam divertindo e, aos fins de semana, a atração especial “Caminhando na Lua”, que estreou recentemente. Há atrações para todas as idades, mas com foco nas crianças e adolescentes. No início das noites de quartas e sábados, o Planetário realiza observação do céu com entrada gratuita. Entre as atrações principais desta constelação astronômica, as sessões “Brincando entre estrelas” e “Uma aventura no planetário”, voltadas para o público infantil, e “O céu do Rio de Janeiro”.



"Com o retorno das sessões especiais para as escolas, na volta às aulas, estamos preparados para trazer para perto das crianças e adolescentes o conhecimento científico de forma gostosa, estimulante, fortalecendo o amor pela ciência e pelo saber", explica Renan Uccelli, presidente da Fundação Planetário.

Caminhando na Lua, um passeio lunar

O Caminhando na Lua (sábados e domingos, das 14 às 15h) é uma experiência que brinca com uma confusão dos sentidos para simular a sensação dos astronautas ao caminharem na superfície Lunar. O visitante percorre um pequeno percurso utilizando um capacete que interage com o cenário. Diferentemente dos óculos de realidade virtual, onde há uma imagem gerada artificialmente, nessa experiência, o usuário vivencia uma outra forma de estímulo à sua percepção.

Brincando entre estrelas: imersão audiovisual

A sessão Brincando entre Estrelas (terças às 11h, 14h e 15h, sábados às 11h15, 13h e 15h15 e domingos às 11h15, 13h, 15h15 e 16h30) é uma parceria entre o Planetário do Rio e a MultiRio - Empresa Municipal de Multimeios que alegra a criançada. Na cúpula Carl Sagan, as crianças vivem aventuras da protagonista Celeste e seu gato Mourão, apontando as constelações e viajando pelos planetas do Sistema Solar, em uma experiência de imersão única, lúdica e divertida. Atração no formato fulldome.

Uma aventura no Planetário: sessão de cúpula instrutiva

“Uma aventura no Planetário” (sábados e domingos às 14h) é um filme exibido no formato fulldome, também na Cúpula Carl Sagan. Isso significa que é exibido dentro da cúpula: a produção tem o formato redondo e sofre uma distorção para adequá-la ao fato de que a tela onde será projetada simplesmente não é plana, mas curva. A temática, que faz a festa das crianças, é uma jornada épica pelos mistérios do universo. O filme conta a história da dupla Monitor e Mouse, que leva o público por uma viagem ao espaço mostrando os planetas, o Sol, a Lua, as estrelas, as nebulosas, as galáxias e até um buraco negro. O filme infantil foi produzido pelo Planetário do Rio em parceria com o Estúdio Labareda.

Experimentos e observação do céu ao vivo

Além dos dois filmes imersivos infantis, de terça a domingo, a partir das 10h, no Museu do Universo, há as exposições permanentes “Da Gênese ao Apocalipse”, com acervo de meteoritos do Museu Nacional, e “Olhe para o Céu 2021”, de astrofotografias. O Museu do Universo também apresenta os Experimentos Interativos (que ensinam fenômenos como eclipses e o funcionamento das marés) e a Nave Escola, que leva a uma viagem pelo universo mostrando imagens incríveis de nebulosas e galáxias enquanto as crianças aprendem mais sobre os planetas do Sistema Solar, pesquisa espacial e evolução da vida. Às quartas (17h) e sábados (16h30), a atração especial “O Céu do Rio de Janeiro” traz observação dos astros e estrelas acompanhada por um astrônomo, que mostra as principais constelações visíveis nos céus cariocas e as estrelas mais conhecidas. Muitas curiosidades sobre os astros e até lendas associadas às constelações são abordadas.

SERVIÇO

Planetário do Rio

Endereço: Rua Vice Gov. Rubens Berardo, 100, Gávea, Rio de Janeiro, RJ

Horário de Funcionamento: Museu do Universo, terça a domingo, das 10h às 17h. Observação do Céu, quartas e sábados, às 18h, na Praça dos Telescópios.

Terças: entrada gratuita

Preços: Sessões de Cúpula “Uma aventura no Planetário” e “Brincando entre Estrelas”: R$40,00 (R$20,00 a meia), grátis às terças --> Acesso total ao Museu do Universo.

Sessão de Cúpula “O Céu do Rio de Janeiro”: R$40,00 (R$20,00 a meia) --> Acesso total ao Museu do Universo.

Museu do Universo: R$20,00 (R$10,00 a meia), com direito à experiência imersiva Caminhando na Lua

Observação do Céu: Gratuita.