Banda de ex-vocalista do Matanza se apresenta pela 1ª vez em SG

Depois de tocar algumas vezes em São Gonçalo, o vocalista Jimmy London, um dos principais nome do punk rock nacional, volta a tocar na cidade em agosto. O novo grupo do artista, Jimmy & Rats, se apresenta pela primeira vez no município no próximo dia 28 de agosto, na Parada 40.

A banda foi fundada em 2018, no mesmo ano em que a Matanza anunciou o fim de suas atividades. Depois de deixar o grupo, onde se consagrou, por questões pessoais e profissionais, Jimmy, hoje com 47 anos, se uniu a banda carioca Rats para focar em um projeto inspirado pelo "irish punk", o rock irlandês.

Enquanto no Matanza o rockeiro focava na mistura da estética country com sensibilidades punk e heavy metal, no novo grupo o artista, junto dos outros membros do projeto, investe em um rock mais narrativo, inspirado em narrativas de aventuras de faroeste ou de exploração náutica.



Integram a banda também Kito Vilela (guitarra e voz), Fernando Oliveira (banjo e bandolim), Bruno Pavio (baixo), Pedro Faucom (bateria) e Gajo Loko (acordeão e tin whistle). O primeiro disco do projeto, "Só Há Um Caminho a Seguir", foi lançado em 2021, após se produzido com o apoio de financiamento coletivo online.

A apresentação do grupo em São Gonçalo acontece no pub Rock N' Beer, localizado na Rua Francisco Portela, n°2429, na Parada 40, no dia 28/08 (sábado). A casa abre às 20h e o DJ Cammy Marino deve fazer a abertura do show. Os ingressos podem ser comprados antecipadamente pela plataforma Sympla.

1º lote – R$ 50,00 – pista – meia /promocional **

2º lote – R$ 60,00 – pista – meia/promocional**

Porta – R$ 70,00 – pista – meia/promocional**

**mediante à apresentação da carteira de estudante OU a doação de 1kg de alimento não perecível