Veterano da Porto da Pedra retorna para comandar harmonia da escola em 2024

Enquanto se organiza para retornar oficialmente à Sapucaí em 2024, a gonçalense Unidos do Porto da Pedra anunciou, nesta quinta-feira (03/08), um reforço importante para sua preparação. O diretor Amauri de Oliveira, veterano da escola de samba, está de volta à agremiação. Ele será o diretor geral de harmonia da escola no próximo desfile.

Parceiro da equipe desde 2007, Amauri celebrou a oportunidade de voltar para a escola. “A verdade é que eu saí da Porto da Pedra, em 2018, mas a Porto da Pedra nunca saiu de mim. Ela jamais saiu de mim. Então, sempre que sou chamado, estou presente. E esse momento, eu vejo como uma convocação, estou sempre pronto! Nos últimos carnavais, eu vim desfilando com a escola, ajudando no que podia, mas esse ano eu entendo como uma convocação. Vamos a luta!”, contou Amauri.

O diretor já comandou a harmonia e a bateria da Porto em carnavais passados, mas deixou a organização da escola em 2018. Nesse intervalo de tempo, ele acumulou passagens pela Viradouro e pela Vila Isabel. Agora, ele retorna "à casa" para retomar o trabalho com velhos colegas.



“Voltar a trabalhar com o Aluízio Mendonça, nosso diretor de Carnaval, com Luiz Borges e Ivan Brazil, na comissão de harmonia, me motiva bastante, são meus amigos, independente do carnaval, eles são meus amigos particulares. É uma motivação a mais, e agora é começar os trabalhos, arregaçar as mangas. E vamos a luta! Teremos uma Porto da Pedra gigante, uma Porto da Pedra grandiosa no carnaval de 2024”, aposta o diretor.

"Teremos uma Porto da Pedra gigante, uma Porto da Pedra grandiosa no carnaval de 2024”, destacou diretor geral | Foto: Divulgação

Em 2024, a agremiação desfila com o enredo“O Lunário Perpétuo: A Profética do Saber Popular”, de autoria do carnavalesco Mauro Quintaes e do enredista Diego Araújo. A passagem da escola pelo sambódromo acontece logo no primeiro dia do Grupo Especial, no dia 11 de fevereiro. Na opinião do diretor geral, o desfile será o mais deslumbrante da temporada.