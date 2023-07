Escola de Samba Paraíso da Bonfim escolhe o hino oficial para o Carnaval 2024 em Niterói

A escola de samba Paraíso da Bonfim, de Niterói, realiza uma grande festa, nessa sexta-feira (28), para a escolha do hino oficial alusivo ao enredo 'Magaldi', a ser apresentado pelo Grupo B, nos desfiles oficiais do Carnaval 2024 na cidade. Quatro parcerias estão entre os finalistas e o evento servirá para reunir também, em uma grande confraternização, os sambistas das agremiações da Zona Norte do município.

O evento começa às 19h e será realizado na quadra de ensaios da agremiação, na Rua Bonfim, em frente à Sede do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRV), na Riodades. Para a grande final, foram convidados os segmentos das seguintes escolas de samba da Zona Norte da cidade: Balanço do Fonseca, Sabiá, Alegria da Zona Norte, Combinados do Amor, Cacique da São José e Mistura de Raça.

Enredo - Para o Carnaval de 2024, a Paraíso da Bonfim criou um ousado plano de desfiles, com objetivo de fazer uma das mais marcantes apresentações da história da agremiação e conseguir chegar à chamada elite do Carnaval de Niterói. O ponto de partida do trabalho foi a escolha do enredo, sobre um conhecido personagem da história do samba e da política no Carnaval de Niterói: Carlos Magaldi.

Vindo de Macaé, na Região Norte Fluminense, ainda criança com a família, ele fez de Niterói o amado lugar que escolheu para viver. Como vereador da cidade, por oito oito mandatos, se destacou pela criação de projetos em prol do desenvolvimento social em comunidades carentes e pela defesa e preservação do meio ambiente.

Apaixonado pelo clube de futebol Flamengo e o Carnaval, presidiu a escola de Samba Souza Soares, de Santa Rosa, no chamado período áureo da folia na cidade, na década de 70, e foi um dos signatários da revitalização dos desfiles oficiais das agremiações na cidade, a partir de 2005.

Todas essas fases da vida de Magaldi compõem o enredo sobre sua vida, no enredo desenvolvido pelos carnavalescos Kiko Ramos e Chico Corrêa. O ex-vereador foi assassinado em 2015, aos 67 anos, após uma tentativa de assalto em Camboinhas, Niterói. Os dois homens acusados do crime foram presos. Até hoje, Magaldi continua com um dos símbolos da história da folia na cidade.

Concurso- Para o Carnaval de 2024, foram inscritos os sambas concorrentes de seis parcerias no concurso realizado pela escola. O intérprete da Paraíso da Bonfim, Jander Lourenço, vai participar da apresentação de todas as finalistas, cantando o refrão principal de cada música.

A comissão criada para avaliar e escolher o hino oficial divulgou a relação das parcerias finalistas na seguinte ordem:

1) Pablo Cabral

2) Chiquinho Inspiração, Thiago Brito, Ailtinho, Anderson Só, e Marcos Júnior

3) Edu Cigano, Soares do Cavaco, Marcelo do Castro, Professor e D'Adelaide

4) Robson Ramos, Niu Souza, Sérgio Careca, Anderson Lemos e Manolo