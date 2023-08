Jorge pra sempre Verão: peça sobre a história da Vera Verão estreia no Sesc

Espetáculo foi escrito pela prima do ator - Foto: Divulgação/Rai do Vale

Espetáculo foi escrito pela prima do ator - Foto: Divulgação/Rai do Vale

O espetáculo "Jorge pra sempre Verão", que narra a história do ator e bailarino Jorge Lafond, célebre por interpretar Vera Verão, personagem queer que marcou os anos 1990 no programa A Praça É Nossa, do SBT – inicia temporada nas unidades do Sesc RJ, nesta sexta-feira (04), às 19h, em Niterói. No sábado (05), às 19h, a peça é atração no Sesc São Gonçalo. Os ingressos a preços populares custam de R$ 5 (meia) a R$ 10 (inteira).

Escrita por Aline Mohamad, prima de Lafond, em parceria com Diego do Subúrbio, a peça surgiu após a autora escrever uma carta a Lafond, em uma tentativa de reconciliação póstuma com o primo.

Leia também:

➢ Maricá promove quarta edição do Espraiado de Portas Abertas neste domingo (6)

➢ Colégio Pedro II abre 190 vagas de Ensino Médio para Niterói

“Um pedido de desculpas, uma redenção, uma luz nas diversas encruzilhadas que eu tenho com meu primo. Muito emocionada, enviei essa carta para alguns amigos e, ao acordar, li as respostas: você tem uma linda peça nas mãos", relembra Aline Mohamad.

A montagem é dirigida por Rodrigo França e encenada pelos atores Alexandre Mitre, Aretha Sadick e Noemia Oliveira, que interpretam, respectivamente, Jorge Lafond, Vera Verão e a prima Aline. A obra não aborda apenas a obra do artista, mas apresenta uma ficção desenvolvida a partir de sua biografia.

Nascido no Rio de Janeiro, Lafond disse certa vez em uma entrevista que tinha consciência de ser gay desde os seis anos de idade, mas pela homofobia explícita da época, fez de tudo para que seus pais não descobrissem. Formou-se em teatro pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), e dança afro e balé clássico - tendo dançado com Mercedes Batista, a primeira bailarina negra a integrar o corpo de baile do Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

“O movimento LGBTQIAP+ sempre foi encabeçado por pessoas pretas, como Marsha P. Johnson, uma mulher trans negra norte-americana que liderou a Rebelião de Stonewall, em 1969. Jorge Lafond estimulou que muita gente tivesse coragem para externar quem realmente é na vida. Estamos falando de um homem negro retinto, afeminado e com mais de dois metros de altura, vestido de mulher na televisão brasileira”, conclui o diretor Rodrigo França.

SERVIÇO

Espetáculo Jorge pra sempre Verão

04/08, às 19h: Sesc Niterói (R. Padre Anchieta, 56 – São Domingos)

05/08, às 19h: Sesc São Gonçalo (Av. Pres. Kennedy, 755 – Estrela do Norte)

Classificação Indicativa: 14 anos

Duração: 60 minutos

Ingressos: R$ 10 (inteira), R$ 5 (meia) e gratuito para credenciados Sesc e público cadastrado no PCG

Outras datas previstas:

10/08: Sesc Barra Mansa

11/08: Teatro Sesc Rosinha de Valença

12/08: Sesc Nova Iguaçu

17/08: Sesc Ramos

19/08: Sesc Madureira

25/08: Sesc Campos

02/09: Sesc Nova Friburgo

09/09: Sesc São João de Meriti