Maricá promove quarta edição do Espraiado de Portas Abertas neste domingo (6)

A Prefeitura de Maricá promove neste domingo (06/08) a quarta edição deste ano do Espraiado de Portas Abertas, o mais tradicional circuito de turismo rural da cidade. Os restaurantes que participam do projeto oferecerão a gastronomia do guandu a preços variados, além de shows musicais de 14 artistas locais com muito samba, MPB e pop. A Fazenda Pública Joaquín Piñero segue fora do circuito nesta edição.

A programação organizada pela Secretaria de Turismo terá início a partir das 9h, oferecendo, além do prato principal, uma variada gastronomia que inclui caldos, massas, petiscos em geral, bebidas e diversos tipos de artesanato da Feira da Agricultura Familiar e da Feirarte, como crochê, patchwork, trabalhos em feltros e quadros. Estão ainda previstas atividades culturais e opções de passeios, como a visitação à capela de São Jorge e à sede das Unidades de Conservação, próxima à cachoeira. A programação completa está disponível no site https://espraiadodeportasabertas.com.br/.

O Espraiado de Portas Abertas completa 15 anos em dezembro e é realizado a cada dois meses. As próximas datas serão: 08 de outubro, cujo prato principal será voltado para a gastronomia do aipim; e 10 de dezembro, o Natal Rural Mágico, que destacará pernil à moda da roça.

Vermelhinhos terão horários extras

A Empresa Pública de Transportes (EPT) vai disponibilizar horários extras dos vermelhinhos para a linha E-06 (Centro X Espraiado), das 9h às 17h de domingo (09/04), para facilitar o acesso de moradores e visitantes ao evento. Além da programação normal, haverá mais 12 horários extras com saídas da Rodoviária do Povo (Centro) e do ponto final no bairro do Espraiado com destino ao Centro da Cidade.

Saídas da Rodoviária:

09h50 / 10h30 / 11h10 / 11h50 / 12h30 / 13h10 / 13h50 / 14h30 /15h10 / 15h50 / 16h30 / 17h10

Saídas do Espraiado:

10h20 / 11h / 11h40 / 12h20 / 13h / 13h40 / 14h20 / 15h / 15h40 / 16h20 / 17h / 17h40

Serviço:

Espraiado de Portas Abertas

Data: Domingo (06/08)

Horário: 9h às 17h

Local: Bairro rural do Espraiado