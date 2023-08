Cine Henfil participa da Mostra da 22ª edição do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro

O Cine Henfil, cinema popular gratuito da cidade de Maricá, participará da Mostra Competitiva da 22ª edição do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, o mais importante do cinema brasileiro, outorgado anualmente pela Academia Brasileira de Cinema com a finalidade de premiar os melhores filmes e condecorar a excelência dos melhores profissionais em cada uma das diversas especialidades do setor.

A 22ª edição do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro acontecerá no dia 23 de agosto, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. A premiação será transmitida ao vivo para todo o país pelo canal da Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais no Youtube e pelo Canal Brasil. Na cerimônia, serão anunciados 32 prêmios para longas-metragens, curtas-metragens e séries independentes brasileiras.

No dia 23 de julho, começou a votação popular pela internet para que o público eleja seu filme entre os longas brasileiros finalistas de ficção (drama e comédia) e documentário. Para assistir os filmes gratuitos no Cine Henfil e escolher o favorito, acesse o site www.academiabrasileiradecinema.com.br.

Programação:

Ficção

•Sexta 04/08

19h - Viagem de Pedro – O ano é 1831. Em sua viagem de volta à Europa, em uma fragata inglesa, o ex-imperador do Brasil, Pedro, inicia uma viagem em busca de si mesmo e de sua pátria, ao mesmo tempo que se prepara para enfrentar o irmão, que usurpou seu reino em Portugal. Classificação 14 anos.

•Sábado 05/08

17h - Eduardo e Mônica – Baseado na música de Renato Russo, do Legião Urbana, o filme conta a história inusitada de amor entre Eduardo e Mônica. Tão diferentes, vivendo em mundos tão distantes, o casal, a despeito de todo preconceito social da década de 1980, luta para construir sua vida juntos, afinal “quem um dia irá dizer que não existe razão nas coisas feitas pelo coração?” Classificação 14 anos.

19h - Marte Um – O filme apresenta o cotidiano de uma família negra da periferia de Contagem (MG), que busca seguir seus sonhos em um país que acaba de eleger como presidente um homem de extrema-direita, que representa o contrário de tudo o que eles são. Classificação 16 anos.

•Domingo 06/08

17h – Paloma – Paloma é uma agricultora negra, nordestina, analfabeta e transexual, que deseja se casar na igreja com seu namorado. Porém vê seu sonho ameaçado por causa de sua transexualidade. A negação do padre e a exposição que sofreu a obrigará a enfrentar a sociedade rural em que vive. Porém nada abalará sua fé. Classificação 16 anos.

19h - Medida Provisória – Em um futuro distópico, o governo brasileiro decreta uma medida provisória, em uma iniciativa de reparação pelo passado escravocrata, provocando uma reação no Congresso Nacional, que aprova uma medida que obriga os cidadãos negros a migrarem para a África na intenção de retornar a suas origens. Classificação 14 anos

Comédia

•Sexta 11/08

19h - Bem-Vinda a Quixeramobim – A comédia conta a história de Aimée, herdeira de um empresário milionário envolvido em um esquema de corrupção. Pela primeira vez sem a mesada do pai, a mulher de trinta e poucos anos precisará se virar para se sustentar. Classificação 14 anos.

•Sábado 12/08

17h - Vale Night – Diana resolve pegar um “vale night” para sair com as amigas e deixa seu filho com o pai. Ele, entediado, resolve levar o filho para o mesmo baile funk em que a mãe está. Tudo corre bem até Vini, o pai, perder a criança e sair desesperado pela comunidade, se colocando em situações inusitadas para achar o menino sem que a mãe e suas amigas percebam o que está acontecendo. Classificação 16 anos.

19h - Papai é Pop – Tom vê sua vida mudar ao se tornar pai. Aos poucos ele aprende o que é, de fato, ser pai e se vê completamente apaixonado por suas filhas. Classificação etária 12 anos.

•Domingo 13/08

17h - Clube dos Anjos – Baseado na obra de Luis Fernando Veríssimo, o filme apresenta 7 amigos de longa data, membros do Clube do Picadinho, antiga confraria que tem suas reuniões transformadas de forma negativa ao longo dos anos. Até que um misterioso cozinheiro passa a servir a eles magníficos banquetes, fazendo assim com que os laços entre estes amigos se fortaleçam através da gula. Porém, depois de cada jantar, um integrante do grupo aparece morto. Muitas perguntas surgem, mas a mais importante é: Por que eles continuam retornando aos jantares, mesmo correndo o risco de morrer? Classificação 16 anos.

19h - Jesus Kid – O novo livro de Eugênio, de seu personagem mais famoso, Jesus Kid, é um fracasso de vendas, fazendo com que o escritor de livros de faroeste passe por uma enorme crise. Mas ele parece ter encontrado sua salvação ao ser contratado para escrever o roteiro de um filme. Classificação 14 anos.

Documentário

•Sexta 18/08

19h - Clarice Lispector. A Descoberta do Mundo – Depoimentos e entrevistas oferecem um panorama afetuoso sobre a escritora e ícone Clarice Lispector. Classificação 14 anos.

•Sábado 19/08

17h – Kobra – Autorretrato – O documentário levanta questões que vão desde as violências nas ruas até preconceitos vividos no Brasil ao apresentar a trajetória de Kobra, um dos artistas de rua mais famosos do mundo. Classificação 10 anos.

19h - A Jangada de Welles – O jangadeiro Manuel Jacaré foi tragado pelo mar quando Orson Welles filmava "It's All True" em 1942. O fato evoca memórias da ditadura do Estado Novo, da Segunda Guerra, da luta de pescadores cearenses por direitos trabalhistas e por moradia no seu espaço tradicional - alvo de especulação imobiliária. Classificação 10 anos

•Domingo 20/08

17h - O Presidente Improvável – O filme conta um pouco sobre a trajetória do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Através de materiais de arquivos e reflexões sobre sociologia, ciência política e vida pública, o sociólogo comenta sobre temas atuais e importantes. Classificação Livre.

19h - Amigo Secreto - Em 2019, um vazamento de conversas entre várias autoridades do Brasil abala a credibilidade da Operação Lava Jato. Em meio à crise, quatro jornalistas acompanham os desdobramentos do caso, numa sequência de situações que coloca a democracia brasileira em risco. Classificação 12 anos.