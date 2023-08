Fim de semana tem 'Festival Rock Café' em Niterói

Nos dias 04, 05 e 06 de agosto, vai acontecer a primeira edição do Festival Rock Café no Reserva Cultural, em São Domingos, Niterói. O espaço contará com expositores de café, gastronomia variada, feira de artesanato, cerveja artesanal, além de muito rock, nacional e internacional, ao vivo. Na sexta (04) o evento começa às 17h e vai até 00h, e no sábado (05) e domingo (06) das 12h às 22h.

Haverá também, para a criançada, um amplo espaço kids, oficinas de pintura e slime, além de todos poderem tirar fotos com a personagem viva mais famosa do momento, a Barbie. O “Bazar das 3” também estará presente no evento com as melhores marcas de roupas femininas e, claro, com todo o clima de sustentabilidade sempre presente nas feiras do Grupo Vibe Produções.

E para os fãs de carros, haverá uma mega exposição com automóveis clássicos do Lendários Auto Clube. Para mais informações sobre o evento, acesse os perfis @festivaisdegastronomia e @festivalrockcafe, no Instagram, ou pelo whatsapp 21 996492471.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

04/08, sexta feira:

17h: Leo Bitencourt part. Enrico Rosas e Biel

20h: Eduardo Torreão

21h: Rock Legends

DJ Jorjão nos intervalos

05/08, sábado:

15h: sessão de fotos com a personagem viva Barbie

17h: Ksora

21h: Nastrada

DJ Jorjão nos intervalos

06/08, domingo:

15h: sessão de fotos com a personagem viva Barbie

17h: Flávio Farias

21h: Rio Rocks

Endereço: Avenida Visconde do Rio Branco, 880, São Domingos, Niterói.