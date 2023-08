Desafio Tupinambá chega a sua 6ª edição no próximo domingo, em Niterói

As inscrições, que estão com quase 100% esgotadas, já chegam em torno de 500 atletas inscritos - Foto: Divulgação

O Desafio Tupinambá chega a sua 6ª edição no próximo domingo (6), no Parque da Cidade, em Niterói. O evento que vem se consolidando na programação de esportes do município, comprova sucesso de público e participantes, fazendo assim parte do calendário oficial esportivo da cidade.

As inscrições, que estão com quase 100% esgotadas, já chegam em torno de 500 atletas inscritos. A prova terá largada e chegada na praia de Piratininga, a partir das 7h, com as opções de 8k, 16k e 30k. Todos os percursos serão solos, os que optaram por 16k e 30k enfrentarão trilhas e montanhas do Parque da Cidade, enquanto os inscritos nos 8k terão como desafio as areias e estradas de terra de Piratininga.

A produtora Nit2Sports, que realiza mais essa edição, opta sempre pela cidade de Niterói, por conseguir proporcionar aos corredores o privilégio de percorrer pelas praias, trilhas e ruas, difundindo não só o esporte, mas também o turismo, cultura e a gastronomia. Movimentando assim ainda mais a economia local.



O evento conta com apoio da Prefeitura de Niterói, através da Secretaria de Esporte e Lazer de Niterói-SMEL

“O Desafio Tupinambá integra não somente os atletas, promove também a saúde e o lazer. É um evento que se tornou tradição muito bem organizado pelos seus produtores", ressalta o secretário Municipal de Esporte e Lazer, Rubens Goulart

Informações oficiais e inscrição da prova podem ser conferidas no site : https://www.nit2sports.com.br