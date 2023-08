Arraiá Encontro de Gerações promete animar o sábado (5) na Praia de Icaraí

Já é agosto, mas o clima de São João continua no ar em Niterói. Por isso, no próximo sábado (5), o “Arraiá Encontro de Gerações” fará a festa de toda a família, incluindo os maiores de 60 anos, na Praça Getúlio Vargas, na Praia de Icaraí. Organizado pela Prefeitura, por meio das Secretarias Municipais do Idoso e de Governo, o evento é gratuito, começa às 10h, vai até às 22h e promete muita animação.

O secretário municipal do Idoso de Niterói, José Antônio Fernandez (Zaf), explica que, apesar de organizado pela pasta que cuida dos maiores de 60 anos, não há idade mínima para participar do evento.

“Estou animado por participar da organização de uma festa que promete ser linda e muito animada e que é para todas as idades, para toda a família!”, afirma o secretário.



Entre as atrações esperadas pela data, está a apresentação da Quadrilha Niterói 60 Up, às 16h. O grupo faz parte do projeto voltado para o público idoso, uma iniciativa da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal do Idoso que oferece gratuitamente atividades de ginástica, dança de salão, o coral Avós do Canto e o projeto Roda de Conversa.



Às 18h, o trio de forró “Severino e sua Gente” promete esquentar a festa tocando clássicos da música nordestina e forró pé-de-serra. A banda conta com os músicos Joday Damásio no triângulo e voz, Camila Araújo na zabumba e voz, e o maestro Wlademir Duarte na sanfona.



Serviço:

Arraiá Encontro de Gerações

Data: 5 de agosto

Horário: das 10h às 22h

Local: Praça Getúlio Vargas, na Praia de Icaraí