Obras avançam no Jardim Bom Retiro, São Gonçalo

O bairro Jardim Bom Retiro está recebendo umas das maiores obras de infraestrutura já realizadas na cidade. Em uma parceria entre a Prefeitura de São Gonçalo com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, investimentos de R$ 260 milhões vão levar drenagem e pavimentação para mais de 60 ruas. Os moradores do bairro também passarão a contar com uma creche, oferecendo acesso à educação para as crianças.

O prefeito Capitão Nelson destacou as obras que vão mudar a cara do bairro.

“Iniciamos a drenagem das ruas, com a instalação de manilhas para o devido escoamento da água das chuvas, e iremos asfaltar as vias, para que o morador possa ir e vir com mais dignidade. São muitas ruas e muito trabalho para fazer, então pedimos a paciência dos moradores, porque a pavimentação vai chegar", disse.

O prefeito também lembrou que, no final do ano passado, a Unidade de Saúde da Família (USF) Geremias de Mattos Fontes foi totalmente revitalizada e entregue à população.



Os moradores comemoraram quando viram que, de fato, as obras de infraestrutura começaram.

“Eu nem acreditei quando vi o caminhão chegando com as manilhas. Isso aqui, quando chove, é barro puro. Nosso pé afunda de verdade. Quando chove fica impossível sair sem se sujar. Tenho até vontade e chorar de alegria só de imaginar que daqui a alguns meses isso tudo vai ter asfalto”, afirmou, emocionada, a costureira Clídia Ramos, de 56 anos.

Educação - Prevista no Plano Estratégico Novos Rumos, elaborado pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), uma creche também está sendo construída no bairro, com capacidade para cerca de 200 crianças.

O espaço, que será entregue no início de 2024, terá duas salas para crianças de 4 a 6 anos, uma para bebês de até um ano, uma para crianças de 1 a 2 anos e uma sala para as crianças de 2 a 4 anos. A creche ainda terá sala multiuso, pátio coberto com refeitório, jardim com horta, administração, sala dos professores, copa para os funcionários, lavanderia, vestiário para os funcionário, sala de amamentação, lactário e sala de higienização.

Mais saúde - Em novembro de 2022, o bairro recebeu a Unidade de Saúde da Família Geremias de Mattos Fontes totalmente reformada. A unidade de saúde ganhou pisos novos, pintura, climatização, adequações gerais e de acessibilidade (rampa, piso tátil, barras, banheiros adaptados para pessoas com deficiência), além da revitalização da fachada e revisão elétrica – tudo conforme as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a RDC 50, que diz respeito aos ambientes, e a NBR 9050, sobre acessibilidade.