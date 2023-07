Ex-atriz trans da Globo tem vídeo íntimo vazado

A atriz trans Marcella Maia, de 31 anos, revelou nas redes sociais que foi vítima de um crime cibernético, em que teve seu celular clonado e um vídeo íntimo divulgado sem o seu consentimento. Segundo ela, que é conhecida por ter interpretado a Morte na novela “Quanto Mais Vida, Melhor!”, da Globo, o vídeo foi publicado em sites de pornografia e redes sociais após ter se recusado a ceder a uma extorsão.

A assessoria da atriz revelou o ocorrido na seguinte nota: "No início desta semana começou a circular um vídeo íntimo da atriz e cantora Marcella Maia nas redes sociais e em sites de pornografia. A artista revela que teve seu aparelho celular clonado no último mês e que vem sofrendo com o vazamento de conteúdos íntimos, após não ceder à extorsão".

Ainda na nota, a assessoria revela que Marcella já está tomando todas as medidas jurídicas cabíveis para que a situação seja resolvida, e diz “Ela reitera que foi mais uma vítima da invasão desse crime digital e que as medidas jurídicas já estão sendo tomadas".



Com o vazamento do vídeo, Marcella, que é uma mulher trans, começou a receber comentários ofensivos e ataques transfóbicos em suas redes sociais, e acabou privando sua conta no Instagram.

Marcella também agradeceu às mensagens de carinho e apoio que tem recebido de seus fãs e seguidores, e anunciou que ficará temporariamente afastada das redes.