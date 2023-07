Cantor de São Gonçalo lança música em parceria com ex-The Voice

O cantor e multi-instrumentista carioca Serggio Torres lança, no próximo dia 29, a versão de estúdio do single ‘O que é Vi-Ver?’ em todas as plataformas digitais.

O novo trabalho também terá a parceria de Osócio, cantor de black music e participante da primeira temporada do ‘The Voice’, da TV Globo. Osócio tem na bagagem gravações com Ed Motta, Ivete Sangalo, Banda Black Rio e atualmente é backing vocal do cantor Ferrugem.

Torres também é compositor, multi-instrumentista e produtor musical. Cria de Jacarepaguá, atualmente mora em São Gonçalo e, aos 34 anos, faz parte de um grupo de músicos mais talentosos e versáteis de sua geração.

Com influência da MPB, Gospel e R&B, o artista cativa o público com seu estilo único e autêntico, além de voz envolvente e poderosa, combinada com suas excepcionais habilidades musicais.

Artista independente, seus trabalhos unem letras reflexivas e melodias envolventes, capturando a essência da jornada humana. Serggio mostra sua determinação e paixão pela música, tornando experiências únicas seus diferentes estilos com energia e talento no palco.

“Essa música conta a minha história de vida, minha percepção do que é viver. Conheci o Marquinho através de músicos que tocavam com ele. Me sinto honrado e coroado em ter a presença de um dos maiores nomes da black music do Brasil. Fiz contato com ele e ele me recebeu em casa, então decidimos dividir nossas percepções de vida. Isso mudou o jogo da minha carreira”, explica Serggio.

Serviço:

Lançamento da versão estúdio do single ‘O que é Vi-Ver?’

Artistas: Serggio Torres feat. Osócio (ex-The Voice)

Quando: dia 29 de julho

Onde: plataformas digitais