Maricá lança seleção de conteúdo para plataforma de streaming

A inscrição é gratuita e pode ser feita por um sistema online, com edital disponível no site - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Maricá deu início ao processo de seleção de conteúdo do catálogo de entretenimento da plataforma de streaming do município, Maricá Filmes. A inscrição é gratuita e pode ser feita por um sistema online, com edital disponível no site Prosas (https://shre.ink/aBcr), plataforma de seleção e monitoramento de iniciativas de impacto social e gestão de parcerias. Lançado em abril deste ano, a Maricá Filmes é uma encomenda tecnológica do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM) em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura de Maricá.



O edital lançado é na modalidade de fluxo contínuo, com a seleção realizada pela curadoria de acordo com o recebimento das inscrições, que deverão ser submetidas pelo site www.prosas.com.br. A solicitação de candidatura poderá ser enviada por pessoa jurídica, cadastrada na Ancine como Produtora Independente Brasileira, conforme informações declaradas no comunicado. O licenciamento será de conteúdos não exclusivos, e todo o projeto contratado passará a fazer parte da plataforma de streaming por dois anos.



“Estamos dando um grande passo nessa realização que é fruto de uma parceria sólida entre o poder público, o setor privado e a sociedade civil, representando um marco significativo em nossa trajetória como cidade e comunidade. Desde a nossa participação no Rio2C, tivemos uma procura expressiva de produtores para disponibilizar seus trabalhos”, disse o presidente do ICTIM, Carlos Senna.

Com o aporte de R$ 500 mil, o valor disponibilizado para o licenciamento de cada projeto selecionado será de R$ 20 mil para longa-metragem ou série, R$ 8 mil para média-metragem, e R$ 3 mil para curta-metragem, até o exaurimento potencial dos recursos.





“O portfólio de produtos da plataforma irá girar em torno de três produtos: longas, médias e curtas-metragens, e a nossa expectativa é muito grande. Acreditamos no pleno sucesso do edital. É uma excelente oportunidade de acesso à cultura, que por sua ramificação de possibilidades dentro do território poderá trazer muito mais informação e conteúdo para a população de Maricá, como filmes, entretenimento, documentários e produtos culturais, acessível e de alcance mundial”, segundo o diretor de Inovação e Científica do ICTIM, Cláudio Gimenez.



O Comitê Curador da plataforma é formado pelo presidente do ICTIM, Carlos Senna; o secretário municipal de Cultura, Leandro Dasilva; o diretor de Inovação e Científica do ICTIM, Cláudio Gimenez; o cineasta Silvio Tendler; a historiadora e consultora do Comitê Científico em Cultura do ICTIM, Maria Geralda de Miranda; o mestre em música David Tygel; o historiador e profissional do cinema, Ivanir da Costa Carvalho; o ator Anselmo Vasconcelos; o roteirista Arttur Bernardo; e o mestre em literatura, Adolfo Lachtermacher.



“Estou muito orgulhoso de fazer parte da curadoria da plataforma de Maricá. Eu acho que é inteiramente inovadora, revolucionária e que vai criar novos paradigmas para a plateia poder assistir filmes de forma acessível e progressista. Parabéns, Maricá, pela iniciativa!”, declarou Silvio Tendler.



Em breve, a plataforma estará disponível nas versões Web e como aplicativo para celular, tablet, e Smart TV.



Para mais informações sobre o edital, envie um e-mail para: maricafilmes@gmail.com