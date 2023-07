'Sarau Conversa' recebe escritores de Maricá nesta quinta (27)

Autores do Instituto Povo do Livro, Maricá - Foto: Divulgação

A Biblioteca Municipal Profª. Leonor Leite Bastos de Souza recebe nesta quinta-feira (27), das 15h às 17h, o Instituto Povo do Livro – Escritores de Maricá em um Sarau Conversa. Na ocasião, os autores da cidade inauguram oficialmente um espaço especial para seus livros (doado por eles) nas prateleiras da biblioteca, que fica na Rua Alferes Gomes, no anexo do Cine Henfil.

De crescente população, a cidade de Maricá conta com talentosos escritores. Assim, pelo amor aos livros e à literatura, o Povo do Livro nasceu na mente e no coração do escritor Manoel Lago em 2013 e, em 2016, o coletivo nasceu oficialmente. Em 2019, foi produzida e lançada a “Antologia Crônicas & Poesias de Maricá”. No fim do mesmo ano, os membros se uniram para participar da 5ª Festa Literária de Maricá, evento que fortaleceu a união do Povo do Livro.

Com a pandemia, muitos planos foram adiados. Entretanto, o grupo produziu sua segunda antologia. De lá para cá, participaram de cinco edições da FLIM e ganharam novos membros. Em abril de 2021, Manoel Lago morreu por conta da Covid.

Em 2022, parte do grupo original, em homenagem à memória do grande escritor e com o intuito de lutar por mais visibilidade e espaço para a produção literária da cidade, criou, oficialmente, o Instituto Cultural Povo do Livro de Maricá. O Instituto conta com 26 escritores, moradores da cidade ou que sejam ligados a ela em relação a sua trajetória literária.