Key Alves e irmã gêmea aproveitam viagem a Noronha

As irmãs gêmeas Keyt e Key Alves aproveitaram uma viagem para Fernando de Noronha para compartilhar alguns cliques nas redes sociais. Em postagem no seu perfil no Instagram, a jogadora de vôlei Keyt Alves postou uma foto junto com a irmã 'anunciando' a viagem para os seguidores.

"A vida melhorou, família! Estamos em Fernando de Noronha", escreveu a atleta. Nos comentários, seguidores celebraram o passeio da dupla. "Vocês merecem demais, que bom que vocês aproveitaram", escreveu uma delas. "E logo estão em Paris! O mundo é de vocês" comentou outra. "Do lado de cá a vista é tão linda", elogiou um internauta.

Ambas com 23 anos, as duas são as jogadoras de vôlei mais seguidas no Instagram. A ex-BBB Key, que largou a carreira nas quadras para se dedicar ao entretenimento, é a mais seguida, com mais de 12 milhões de seguidores. Já Keyt, que joga pela equipe Abel/Moda Brusque, tem mais de 3 milhões.