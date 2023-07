São Gonçalo terá mini festival de cerveja artesanal, rock e American BBQ

Evento será realizado no bairro do Gradim, em São Gonçalo - Foto: Divulgação

Evento será realizado no bairro do Gradim, em São Gonçalo - Foto: Divulgação

São Gonçalo terá um mini festival de cerveja artesanal, rock e American BBQ no primeiro sábado de agosto. O evento será realizado na Cervejaria Dois Lados, o primeiro bar de chopes artesanais do município, e começa a partir do meio-dia.

Desde o fechamento do antigo pub no Partage Shopping, os donos do negócio resolveram idealizar um evento que leva a essência do antigo espaço aos clientes e à cidade. A proposta é levar tudo que não era possível se fazer em um estabelecimento dentro de um shopping e promover a gastronomia e a cultura cervejeira.

O evento contará com a presença de uma empresa especializada em American BBQ, que levará ao cardápio costela suína defumada no almoço e burguer defumado no jantar. Além disso, os organizadores fecharam com parceiros artesanais da cidade, como uma empresa que produz pudins fora da caixa e com um empreendimento de drinks únicos e personalizados para o evento.

O show de abertura fica por conta do Mario Moraes, às 15h, com pop e MPB acústico. Já o show principal será realizado às 19h, com o Vandera Rock's Band, com muito rock nacional e internacional.

Os ingressos estão à venda pela plataforma Sympla.

Serviço:

Smoke n Beer



Endereço: Rua Henrique Dias, 315, Gradim - São Gonçalo

Data: 05/08/2023

Início: 12h

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/smoke-n-beer/2057281