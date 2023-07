Festa julina gratuita anima final de semana em São Gonçalo

Entre os dias 28 e 30 de julho (de sexta-feira a domingo), o São Gonçalo Shopping vai promover, em parceria com a Claudia Souza Eventos, um megaevento para encerrar as celebrações típicas de festas juninas. Em um ambiente festivo, decorado com bandeirinhas, palhas, fogueiras artificiais e balões, os visitantes vão poder dançar quadrilha e se despedir das guloseimas regionais no Arraiá do Instituto dos Sonhos. A entrada é gratuita e livre para todas as idades.

Para agitar o público e garantir que ninguém fique parado, a festa julina do São Gonçalo Shopping contará com grandes shows gratuitos, quadrilhas juninas e muitas brincadeiras para todas as famílias. Na sexta-feira, dia 28, a partir das 20h30, o grupo Nosso Sentimento estreia a pista de dança com muito samba e pagode ao vivo. No sábado, às 17h30, o cantor Fred Tavares comanda o palco da festa, e às 20h30, é a vez do cantor Victor Hugo assumir o microfone. No domingo, às 15h30, a criançada vai se divertir com as brincadeiras lúdicas e musicais do grupo Violúdico. Na mesma data, às 17h, a dupla Betinho Bahia e Ismayer Alves agita os convidados com muito forró e sertanejo. Para encerrar a programação musical, às 20h, a Escola de Samba Porto da Pedra vai colorir e animar a festa com muito samba no pé.

Ainda, diversas barraquinhas com iguarias típicas, como milho, canjica, pamonha, bolo de fubá, pé de moleque, paçoca, e outras delícias que fazem parte da culinária regional estarão presentes durante os três dias de evento. Também, oficinas com brincadeiras e jogos, como pescaria, jogo de argola, tiro ao alvo e infláveis funcionarão durante a festa.

O Arraiá do Instituto dos Sonhos acontece na área externa do empreendimento, na sexta-feira, das 16h às 23h, e no sábado, das 14h às 23h e domingo, 14h às 22h. A entrada é gratuita.

Data: entre os dias 28 e 30 de julho (sexta-feira, sábado e domingo)

Horário: sexta-feira, das 16h às 23h - sábado, das 14h às 23h - domingo, das 14h às 22h

Local: Área externa do empreendimento

Entrada gratuita