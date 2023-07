Influencer diz que Rafa Kalimann saía com homens casados

A influencer digital Thattianny Rezende chamou a atenção de internautas após alegar que a ex-BBB Rafa Kalimann saía em encontros com homens casados. A polêmica aconteceu depois de uma discordância entre ambas a respeito do filme "Barbie", que estreou nos cinemas nacionais na última quinta (20/07).

A 'treta' começou depois que Rafa usou suas redes sociais para criticar espectadores que gravaram vídeos falando mal da produção hollywoodiana. "Quem faz vídeo falando mal do filme da Barbie, só para ir na contramão, para causar, não gostou fica de boa aí, fazia tempo que a gente não vivia uma onda de algo que só é leve, rosa, nostálgico e que está fazendo o povo ir pro cinema. Eu hein! Certeza que queria ter o caderno da Barbie na infância e agora está aí problematizando. Povo chato!”, escreveu Kalimann.

A defesa da produção logo foi noticiada por portais focados em celebridades nas redes sociais. Um post de um desses perfis chegou até a influenciadora Thattianny Rezende, que discordou de Kalimann e compartilhou a notícia no stories escrevendo: "Desse ser, o que esperar? Ama ser falso, enganar, mentir e outras coisas".

Em seguida, ela publicou novos stories expandindo os comentários sobre a ex-participantes de reality: "h gente, então temos que mentir? Falar mal não pode. Mentir, é melhor, enganar é melhor, trair é melhor, inventar é melhor. Ah tem dó gente, hipocrisia", escreveu, antes de falar um pouco mais sobre as acusações.



"Que povo falso, mesquinho. Por isso gera esse conteúdo maravilhoso, por isso que as infuencers que mentem estão sempre no estouro, porque falar a verdade é ruim. Pega a onda e vai em cima de macho sertanejo casado!!! Diretor para pegar programa de tv, o bom que tudo que é forçado, sem talento, cai. Eu tenho vontade de falar, mas o Instagram me derruba. Uma dica gente, pelo amor de Deus. Uma pessoa sem talento, forçada, uma pessoa que todo mundo sabe aqui no estado de Goiás como cresceu", concluiu a influencer.

Até o momento da publicação dessa matéria, a influenciadora não havia detalhado as acusações. Kalimann também não havia comentado os comentários.