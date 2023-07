Editora de Maricá recebe premiação internacional

O prêmio Destaques Literários da AILB – Academia Internacional de Literatura Brasileira, do Focus Brasil Fondation (https://focusbrasil.org/) divulgou os ganhadores da edição 2023 na última quinta-feira, dia 20 de julho. Entre os premiados estava a Afeto Editora, que foi agraciada com o primeiro lugar na categoria Melhor Editora.

Em mais uma etapa festiva e cheia de emoção para a literatura brasileira internacional, a divulgação dos ganhadores aconteceu como o ponto alto de uma programação intensa de seis meses de consultas, promoções e votos entre os membros da Academia. A entrega das premiações acontecerá na primeira semana de outubro de 2023, no Consulado Geral do Brasil em Nova York, nos Estados Unidos.

A Afeto Editora (https://afetoeditora.com.br/), criada em julho de 2022 pela escritora e jornalista Roberta de Souza e pelo pedagogo e escritor Nilton Oliveira, membros da AILB (cadeira 002 e 055 respectivamente), conta hoje com 16 autores e 23 livros publicados.

O Grupo Gaia, responsável pelo selo, estará na Bienal Internacional do Rio de Janeiro de 2023 apresentando seus livros e autores, onde brilham 10 autores de Maricá. Esta é a segunda premiação recebida pela editora que, no início do ano, recebeu uma homenagem especial do prêmio Ecos da Literatura, de São Paulo.