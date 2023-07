Andressa Urach fará turnê 'ousada' pelo Brasil

A ex-Fazenda Andressa Urach anunciou que fará uma turnê pelo Brasil com shows de “strip-tease”. Conforme revelado por Andressa, os detalhes das performances já estão sendo resolvidos, pois as apresentações têm previsão para começarem em setembro deste ano.

Em uma entrevista à plataforma de conteúdo adulto “Privacy”, onde publica vídeos e fotos sensuais, assim como em seu perfil no “Only Fans”, Andressa revelou ter gastado mais de 1 milhão de reais em procedimentos estéticos, pois gosta de se sentir desejada pelo seu público. Por esse motivo também, que ela voltou a vender conteúdos adultos.

Leia mais:

Estreia de Barbie! Entenda como o cinema e a moda se completam

É festa! Baile Charme anima sexta-feira do Alcântara

“Gosto de ser desejada, de ver essa procura por mim, saber que os meus assinantes estarão lá por mim, então darei o meu melhor nos conteúdos para a plataforma. Estou muito feliz, quero causar muito, quero colocar muito conteúdo que vai chocar as pessoas - claro, tudo com moderação. Conteúdos exclusivos que irão mexer com a imaginação do público, tanto masculino quanto feminino.”, contou Andressa.

Segundo a ex-modelo, ela realizou uma lipoaspiração; um procedimento no nariz, para deixá-lo “mais empinado”, como ela mesma disse; e ainda tem vontade de colocar silicone nos seios, mas pretende ganhar dinheiro antes de realizar de fato a cirurgia.

Sobre a turnê, Urach revelou que compartilhará a rotina com os assinantes de seu perfil no “Privacy”, e se mostrou animada: "A partir de setembro eu vou estar abrindo a minha agenda de shows de strip-tease pelo Brasil inteiro, já estou recebendo convites e irei estrear com muitos shows agendados. Estou organizando só o repertório e os looks que irei usar.”