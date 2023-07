Galvão Bueno celebra 73 anos ao lado da família em "alto mar"

Galvão Bueno celebrou o aniversário de 73 anos, nesta sexta-feira (21), com uma comemoração especial, em família, com direito a festa em um barco. A celebração, organizada por Desirée Soares, com quem o narrador esportivo está casado desde 2000, reuniu um bolo personalizado, decoração em tons de azul e champagne, para um brinde à vida do apresentador.

Nas redes sociais a mulher de Galvão deu detalhes do encontro em família, mostrando a mesa que continha um bolo com os dizeres: 'Eu não sou velho, eu sou uma excelente safra. 1950', além de um balão com o adesivo 'Feliz Aniversário' e decorações com as iniciais de Galvão, GB.

Desirée também usou seu Instagram para homenagear o marido, com um texto desejando felicidades pelo aniversário. "Feliz aniversário meu amor!! O que eu tenho pra te desejar é mais e mais saúde, alegria, bençãos e vida ao meu lado. Te amo", escreveu.