Arraía de Maricá terá esquema especial de trânsito, transporte e segurança

A Prefeitura de Maricá montou um esquema especial de trânsito, transporte e segurança para o último fim de semana do Arraiá de Maricá, que acontece entre os dias 21 e 23 de julho, na Av. João Saldanha, na Barra de Maricá.



Algumas vias serão bloqueadas e haverá ampliação dos horários de ônibus vermelhinhos, além do reforço dos serviços de patrulhamento, ordenamento urbano e fiscalização, numa atuação conjunta das secretarias de Ordem Pública e Gestão de Gabinete Institucional (Seop), Guarda Municipal, Trânsito e Engenharia Viária (Sectran), Coordenadoria de Postura dos 1º e 2º distritos e da Empresa Pública de Transportes (EPT).

O trabalho das equipes contará com o auxílio de 12 viaturas | Foto: Marcos Fabrício

Segurança



A Guarda Municipal atuará com 240 agentes nos locais de festa entre sexta-feira (21/07) e domingo (23/07). O trabalho das equipes contará com o auxílio de 12 viaturas, sendo oito carros e quatro motocicletas. Foram disponibilizadas 390 vagas para policiais militares que fazem parte do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis). Os agentes terão o apoio de 15 viaturas e nove motos e a Polícia Militar também estará no local, com equipes especializadas.

Os agentes terão o apoio de 15 viaturas e nove motos e a Polícia Militar | Foto: Divulgação

Bloqueios e acessibilidade

A Sectran fará alterações em diversas vias próximas aos locais de shows, na Avenida João Saldanha. Será interditado o trecho que corresponde às Ruas 7 e 12. Com isso, a Avenida Maysa passa a funcionar como mão dupla nesse trecho.

As Ruas 12 e 13 contarão com acesso exclusivo para pessoas com deficiência, que terão 26 vagas de estacionamento ao longo da rua 13. Em todos os dias de festa, as mudanças serão iniciadas a partir das 17h. A área de estacionamento para o público está disponível nas Ruas 4, 5 e 13.

Garrafas de vidro estão proibidas

A Coordenadoria de Posturas do 1º e 2º distritos vai atuar de forma educativa e preventiva para coibir o uso de garrafas de vidro, que podem ocasionar riscos para os frequentadores dos shows. A ação contará com três fiscais e 83 profissionais entre apoios e agentes distribuídos pelos locais de festa.

Cinco mil recipientes de plástico serão disponibilizados para as equipes realizarem a troca nas barreiras que serão montadas ao longo do evento.

Identificação de crianças

As equipes da Secretaria de Assistência Social, com apoio do Conselho Tutelar, farão a identificação das crianças com pulseiras, das 18h às 22h. Nelas, constarão o nome da criança e o telefone de contato do responsável para facilitar a localização.

Barraca de identificação infantil | Foto: Katito Carvalho

Transporte Público

Além dos horários regulares das linhas, a Empresa Pública de Transportes (EPT) vai reforçar a frota para o evento.

Os coletivos da linha E-12 (Centro X Barra) sairão com intervalos de 20 minutos com destino à Barra, das 19h10 às 22h30, nos dias de evento, com os seguintes horários extras pré-programados: 19h10, 19h30, 19h50, 20h30, 20h50, 21h30, 21h50 e 22h30.

Até 21h, o ônibus expresso do Arraiá vai trafegar até a Av. Maysa. Após esse horário, o local de embarque e desembarque do público que vem do Centro será na rotatória de Zacarias. Os coletivos não entrarão mais na área de eventos, pois todos os pontos da Av. João Saldanha estarão desativados. A volta para casa de quem pretende acessar os bairros de Cordeirinho, Bambuí e Ponta Negra será na Rua 13. As alterações visam melhorar o escoamento do fluxo pós-evento.

Para que os moradores do 3º e 4º distritos também possam aproveitar o Arraiá na Barra, haverá saída de ônibus extras da Rodoviária do Povo (Centro) para Itaipuaçu nas linhas E30 (Recanto X Centro via Flamengo), E30B (Rodoviária de Itaipuaçu X Rodoviária do Povo via Avenida) e E31 (Centro X Rua 128 via Cajueiros), nos seguintes horários: E30 (01h40, 2h, 02h30); E30B (1h50, 2h15) e E31 (01h20, 02h10).

As demais linhas contarão com coletivos adicionais e saídas da Rodoviária do Povo (Centro) conforme a demanda.

Vermelhinhas

O funcionamento das estações 17 (Barra I), 18 (Barra II) e 19 (Marielle Franco) de bicicletas vermelhinhas será suspenso das 12h de sexta-feira (21/07) até as 22h de domingo (23/07), localizadas na Barra de Maricá. O funcionamento será normalizado na segunda-feira (24/07).

A medida será adotada devido ao grande fluxo de pessoas que estarão circulando pela Barra de Maricá, onde acontecem os shows, e tem o objetivo de oferecer segurança e garantir a mobilidade de pedestres.