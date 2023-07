Domingo de 'Batuq entre Amigos' no Zé Garoto, SG

Músico, compositor e cantor, Pedro Batuq, celebra e recebe vários artistas locais para uma tarde de muita música boa com pitadas de sons autorais.

Idealizador do projeto Groove do Futuro no Engenho Pequeno e do Sarau D'Avó, que acontecia no Centro de São Gonçalo, Pedro agora segue com seu novo projeto, Batuq entre Amigos.

O evento, que leva a sua assinatura, terá vários convidados especiais, como os músicos Iris Nascimento, Robinho Guitarra, Gustavo Ferreira, Pedro Fortunato, Victor Vargas, Caio Vinicius.

Cantora Jaque, Makley Matos, Marcelo Pizzot, Sandro Silva, Ronald, entre outros amigos.

Pedro Batuq reunirá a nata da música gonçalense atual e convida a todos para conhecerem o seu som mais de perto neste evento com entrada gratuita.

O show "Batuq entre Amigos" é mais que uma resenha colaborativa, é um sinal que a nossa cultura está prestes a decolar novamente e prestigiar a nova geração de artistas gonçalenses é uma forma de resistência, união e amizade.

Informações

Local: Arena Zé Garoto (Antigo Serradão)

Dia: 06/08 (Domingo)

Horário: 14h