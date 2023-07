Arraiá de Maricá 2023: Vanessa da Mata e Geraldo Azevedo encerram festa

O Arraiá de Maricá 2023 chega a seu último fim de semana com atrações musicais diversas a partir desta sexta-feira (21/07) na Avenida João Saldanha, na Barra. Para a abertura do evento está programada uma apresentação da cantora e compositora Vanessa da Mata. No sábado (22/07) será a vez do cantor e compositor pernambucano Geraldo Azevedo subir ao palco. No domingo (23/07), quem finaliza a maratona é Vitor Fernandes, um dos principais nomes do “piseiro” do Nordeste. Nos três dias, também haverá apresentações de quadrilhas profissionais e artistas locais como Flávia Bittencourt, Moniquinha Ângelo e o Trio Espírito Santo.

Vanessa da Mata

Nascida na cidade mato-grossense de Alto Garças e com 30 anos de carreira, Vanessa da Mata começou cantando numa banda de reggae em São Paulo, na qual chegou a viajar com os jamaicanos do Black Uhuru. Pouco depois conheceu o compositor paraibano Chico César e, com ele, compôs “A Força que Nunca Seca”, gravada por Maria Bethânia – e teve canções suas gravadas também por Daniela Mercury, Ana Carolina e o próprio Chico César. Seu primeiro disco saiu em 2002 e trouxe sucessos como “Não Me Deixe Só” e uma cover para “Nossa Canção”, de Roberto Carlos, que entrou na trilha da novela global ‘Celebridade’. A consagração veio no segundo álbum, ‘Essa Boneca Tem Manual’ (de 2004), de onde saíram hits compostos por ela, como “Ai, Ai, Ai” e “Ainda Bem”, além de outras duas regravações: “Eu Sou Neguinha” (de Caetano Veloso) e “A História de Uma Gata” (de Chico Buarque). No terceiro disco, ‘Sim’ (2007), está a canção “Boa Sorte/Good Luck”, dueto com o americano Ben Harper, muito executada nas rádios. Seu trabalho mais recente foi ‘Vem Doce’, lançado neste ano. Será a segunda vez da cantora em Maricá – ela se apresentou no aniversário da cidade no ano passado.



Geraldo Azevedo



Músico autodidata e violonista desde os cinco anos de idade, o pernambucano de Petrolina surgiu no início dos anos 1970 na mesma leva que revelou os amigos Alceu Valença e Zé Ramalho. Com uma fama mais discreta, Geraldo Azevedo é conhecido por sucessos como “Dia Branco”, “Táxi Lunar” e “Dona da Minha Cabeça” (esta gravada por Fagner) e por importantes parcerias com Zé Ramalho, Alceu e também com Elba Ramalho, que gerou o show ‘O Grande Encontro’, sucesso na década de 1990. Geraldo é um dos maiores artistas da música popular brasileira, de forte expressão e contribuição para a música nordestina, unindo ritmos como frevo, forró, xote, maracatu e baião em suas canções.



Programação do Arraiá de Maricá 2023 na Barra Avenida João Saldanha, dias 21, 22 e 23 de julho



Sexta-feira, 21/07



19h – Quadrilha



20h – Flávia Bittencourt



22h30 – Vanessa da Mata



Sábado, 22/07



19h – Quadrilha



20h – Moniquinha



22h30 – Geraldo Azevedo



Domingo, 23/07



19h – Quadrilha



20h – Trio Espírito Santo



22h30 – Vitor Fernandes