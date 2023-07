Restaurante em Icaraí realiza Arraiá neste sábado

Este ano, o evento contará com a presença de uma quadrilha premiada no tradicional concurso do Gonzagão - Foto: Divulgação

A unidade Icaraí do restaurante Barraca da Chiquita recebe, na noite do próximo sábado (22/07), a edição 2023 da sua tradicional festa de São João. O "Arraiá da Chiquita" acontece a partir das 19h no restaurante em Icaraí, na Região Oceânica de Niterói.

Este ano, o evento contará com a presença de uma quadrilha premiada no tradicional concurso do Gonzagão e música ao vivo com uma banda de forró pé de serra. Além disso, a festa conta, claro, com quitutes típicos juninos preparados na hora, como cocada, curau, milho, canjica e pé de moleque.

A dona do estabelecimento, Francisca Alda, a 'Chiquita' explica que esse ano o evento acontece em um período diferente do ano. "A Barraca da Chiquita promove o seu São João, como todos os anos, a partir do mês de junho. Este ano, por motivo de doença, teve que ser diferente, mas será comemorado no próximo sábado, com muita alegria e comida boa", explica a 'Chiquita'.

O restaurante fica localizado na Rua Mariz e Barros, n° 236. Para mais informações, o contato da unidade é 3492-7319. Fundado em 1979, o restaurante também tem unidades em Copacabana e São Cristóvão.