Parque das Ruínas é renomeado como Parque Glória Maria

Parque é ponto turístico do bairro carioca de Santa Teresa - Foto: Marcelo Piu/Prefeitura do Rio

Parque é ponto turístico do bairro carioca de Santa Teresa - Foto: Marcelo Piu/Prefeitura do Rio

O Parque das Ruínas foi renomeado como Parque Glória Maria, em homenagem à jornalista falecida em fevereiro deste ano. O decretado que oficializou a decisão de mudança do nome do parque localizado no bairro de Santa Teresa foi publicado nesta quinta-feira (20) pela Prefeitura do Rio.

No documento, a Prefeitura considerou o reconhecimento da personalidade e do legado da carioca, considerada um dos maiores símbolos do jornalismo brasileiro e sua significativa contribuição para a inspiração de mais de uma geração de mulheres negras.

Leia também:

➣ Barcas e VLT juntos em campanha de doação de agasalhos

➣ Nube oferece 259 vagas de estágio para o Rio de Janeiro

Localizado nas ladeiras de Santa Teresa, na Rua Murtinho Nobre, o espaço tem uma das vistas mais bonitas do bairro e da cidade, e conta com intensa programação cultural. O Parque das Ruínas foi a casa da intelectual Laurinda Santos Lobo, que reunia diversos artistas nas magníficas dependências do palacete.

No documento, a Prefeitura considerou o reconhecimento da personalidade e do legado da carioca | Foto: Reprodução/Internet

Glória Maria morreu no dia 2 de fevereiro de 2023, aos 73 anos. Foi jornalista e apresentadora de TV, e estreou na Rede Globo em 1970. Viajou o mundo como repórter e conheceu mais de 160 países.