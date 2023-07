Nube oferece 259 vagas de estágio para o Rio de Janeiro

As vagas são abertas e fechadas em tempo real e, por conta da concorrência, muitas se encerram rapidamente - Foto: Divulgação/ Marcelo Camargo/ Agência Brasil

As vagas são abertas e fechadas em tempo real e, por conta da concorrência, muitas se encerram rapidamente - Foto: Divulgação/ Marcelo Camargo/ Agência Brasil

A busca por uma vaga no mercado de trabalho faz parte da rotina de grande parte dos brasileiros. No Rio de Janeiro não poderia ser diferente, contudo, uma boa notícia chega para os cariocas. Apenas nesta semana, o Nube - Núcleo Brasileiro de Estágios tem uma expectativa de 259 novas oportunidades.

As chances são para estudantes regularmente matriculados no ensino médio, técnico, superior e tecnólogo, das mais diversas áreas, como: Administração, Design, Engenharia de Telecomunicações, Engenharia Mecânica, Gastronomia, Marketing, Música, Pedagogia, entre outros. Os valores das bolsa-auxílio variam de R$ 1.000,00 a R$ 2.000,00.

Para se candidatar, basta se cadastrar gratuitamente no site – www.nube.com.br e pesquisar de acordo com seu perfil ou por meio de uma OE (oportunidade de estágio) específica, como as abaixo apresentadas.

As vagas são abertas e fechadas em tempo real e, por conta da concorrência, muitas se encerram rapidamente. Por isso, é preciso fazer buscas constantes.

Caso você tenha interesse em alguma das oportunidades, ligue para 3004 6290 (não é necessário DDD) e informe o código OE ou faça a busca no site do Nube, em vagas de estágio.

Curso | Bolsa-Auxílio | Código OE

Administração | R$ 2.000,00 | 267441

Arquitetura | R$ 1.000,00 | 204500

Comércio Exterior | R$ 1.350,00 | 230976

Contabilidade | R$ 1.200,00 | 184432

Engenharia | R$ 1.500,00 | 264217

Engenharia Civil | R$ 1.200,00 | 233696

Engenharia de Produção | R$ 1.940,00 | 265156

Gastronomia | R$ 1.300,00 | 267483

Marketing | R$ 1.000,00 | 224025

Pedagogia | R$ 1.000,00 | 169153

Química | R$ 1.900,00 | 240576

Recursos Humanos | R$ 1.000,00 | 266325

Turismo | R$ 1.500,00 | 210608