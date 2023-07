Barcas e VLT juntos em campanha de doação de agasalhos

A CCR Barcas e o VLT Carioca se uniram em uma corrente de solidariedade por meio da “Campanha da Gentileza – Doe Roupas”. Até 31 de julho, 10 pontos distintos dos modais receberão itens em bom estado que poderão aquecer o inverno de quem precisa. Toda arrecadação será destinada à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae Rio). Até agora, quase 200 quilos de roupas já foram arrecadados.

Nas Barcas, os pontos de recebimento das doações são as estações Praça XV, Arariboia, Charitas, Cocotá e Paquetá. Já no VLT Carioca, as caixas coletoras estão nas estações Praça XV, Central, Rodoviária, além das paradas Gamboa.

A mobilização conta, ainda, com o apoio dos colaboradores, integrando o trabalho do Instituto CCR para a prática da solidariedade e da ação voluntária em todo o país.

“A campanha vem ao encontro dos nossos objetivos, promovendo a solidariedade e levando amor ao próximo. Doando uma peça de roupa, podemos melhorar o dia de alguém”, destaca Ariane Teles, analista de Responsabilidade Social do Instituto CCR e responsável pela campanha.

Entre os itens sugeridos para doação estão agasalhos, meias, blusas, calças, cobertores e demais artigos em perfeito estado, visando melhor preparar pessoas em situação de vulnerabilidade, especialmente em dias de temperaturas mais baixas.

Campanha Gentileza

Neste ano, o Instituto CCR aborda a gentileza como tema principal de suas ações institucionais. A temática estará presente nas campanhas de doação de roupa, itens de higiene pessoal, alimentos e material escolar, além do lacre solidário. Todas as iniciativas contam com o apoio da Apae Brasil.