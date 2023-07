Coletânea “Mulher, o melhor de Deus em mim” concorre à premiação internacional

Mulheres de diferentes partes do Rio de Janeiro estão concorrendo ao Prêmio Destaques Literários 2023 representando o Brasil, em evento internacional. O livro com o título “Mulher, o melhor de Deus em mim”, idealizado pela professora Alessandra Honorata e publicado pela Editora “Ah, achei!”, já está entre os 5 finalistas pela Academia Internacional de Literatura Brasileira (AILB). Com premiação no Consulado do Brasil, nos Estados Unidos, a coletânea em destaque que reúne histórias de fé, superação e recomeço descrito por 34 personagens, autoras da própria história já está entre os favoritos na votação.

Segundo Honorata, o propósito era reunir os milagres da fé nas histórias de vida das autoras, como uma forma de agradecimento, mas sem imaginar que a iniciativa pudesse alcançar patamares internacionais. “Eu sempre acreditei na Educação e na Cultura como ferramentas de transformação pessoal e social. A escrita está sendo pensada como um elo para reunir e celebrar a vitória de cada uma dessas mulheres, pela valorização da sua autoestima e ao mesmo tempo, enaltecer o protagonismo feminino. Está sendo emocionante ver essas mulheres tomando a palavra, tendo voz e vez no cenário literário brasileiro e compartilharem suas escritas em contexto de amizade, afetividade e amor”, contou Alessandra, mestre em Educação pela UFF.

Leia mais:

Família procura por torcedor que desapareceu após jogo do Botafogo

Em busca de Thannos: campanha cresce e recompensas também

Dentre elas, estão donas de casa, costureiras, artesãs, psicólogas, professoras, assistentes sociais, artistas plásticas, pastoras, ministras de louvor, empreendedoras, comerciantes, de todas as idades e regiões como São Gonçalo, Niterói, Maricá, Rio de Janeiro. Pessoas que jamais se imaginaram se reinventar como escritoras e que hoje já têm registros na Câmara Brasileira do Livro (CBL) e no International Standard Book Number/ Padrão Internacional de Numeração de Livro (ISBN). O coquetel de lançamento oficial do livro está marcado para acontecer no próximo dia 29, às 18h, no espaço de festas Eclipse, em Inoã e será aberto ao público.