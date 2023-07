Arraiá de Maricá 2023: Juliette faz público dançar na Barra

Um dos shows mais aguardados do Arraiá de Maricá 2023 levou um grande público ao palco da Barra de Maricá na noite de sábado (15/07). A paraibana Juliette apresentou um repertório baseado em clássicos do forró a canções mais recentes gravadas por ela, como a nova “Tengo”, mostrada pela primeira vez ao vivo. Abrindo a noite, teve uma apresentação da quadrilha profissional Nazareth Show, de Campo Grande (Zona Oeste do Rio), e da banda maricaense Tatudoemcasa.



Antes do show, Juliette fez a alegria de alguns fãs ao recebê-los em seu camarim para fotos. Entre eles estava Maria da Conceição de Souza, de 60 anos, que na época do BBB 21, vencido pela hoje cantora, estava na fase final de um tratamento de câncer de mama. Ela conta que se identificou com a história da nordestina.

“Ela falou das dificuldades que teve na vida e mostrou superação, tanto que ganhou o programa e eu votei muito nela. Naquele momento, eu havia passado por uma grande dificuldade e também estava superando. Admiro ela por termos histórias parecida e queria muito conhecê-la”, contou a moradora de Inoã, que conseguiu conversar com a artista.



Outra que conheceu pessoalmente a paraibana foi Kelly Menezes, que tem 38 anos e mora no Flamengo. Ela mal conseguia esconder sua felicidade ao deixar o camarim. “Estou realizada por ter conseguido falar com ela. Eu sou torcedora do Brasil, do Flamengo e da Juliette, com certeza”, garantiu.



Juliette elogiou a produção e a estrutura montada pela Prefeitura para o Arraiá de Maricá. “Estou admirada com tudo que vocês prepararam aqui, está lindo, excelente mesmo. Para mim, a festa de São João representa felicidade. É o momento mais feliz do ano, e eu quero fazer o povo feliz com muita alegra. Vamos cansar de dançar!”, disse ela, citando uma de suas canções.

Juliette elogiou a produção e a estrutura montada pela Prefeitura para o Arraiá de Maricá | Foto: Divulgação



E a promessa foi cumprida. O show teve muito forró e nordestinidade do início ao fim com músicas de Luiz Gonzaga (“Asa Branca”), Dominguinhos (“Só Quero um Xodó”), Alceu Valença (“Coração Bobo” e uma sensual versão de “Tropicana”) e Chico César (“Deus me Proteja”), entre outras. Teve ainda espaço para músicas de seu repertório como “Diferença Mara” e “Sai da Frente”. Duas fãs foram chamadas na plateia para dançar com ela no palco e, no fim da apresentação, a quadrilha Nazareth Show também subiu e fechou no clima do São João. “Maricá, foi lindo! Espero voltar muitas vezes aqui”, disse ela antes de deixar o palco.

O show teve muito forró e nordestinidade do início ao fim | Foto: Divulgação



Mais arraiá na Barra



Fechando o primeiro fim de semana do Arraiá de Maricá na Barra, a atração deste domingo é o sertanejo niteroiense João Gabriel, com abertura de Betinho Bahia e mais uma quadrilha profissional. Na semana que vem, os últimos três dias da festa em 2023 terão a cantora Vanessa da Mata, na sexta-feira (21/07); o cantor e compositor pernambucano Geraldo Azevedo, no sábado (22/07); e Vitor Fernandes no domingo (23/07), um dos principais nomes do piseiro do Nordeste. Em todos os dias, também haverá apresentações de quadrilhas profissionais e dos artistas locais Flávia Bittencourt, Moniquinha Ângelo e o Trio Espírito Santo.



Programação do Arraiá de Maricá



Domingo, 16/07



19h – Quadrilha



20h – Betinho Bahia



22h30 – João Gabriel



Sexta-feira, 21/07



19h – Quadrilha



20h – Flávia Bittencourt



22h30 – Vanessa da Mata

Sábado, 22/07



19h – Quadrilha



20h – Moniquinha



22h30 – Geraldo Azevedo

Domingo, 23/07



19h – Quadrilha



20h – Trio Espírito Santo



22h30 – Vitor Fernandes