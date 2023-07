Paola Carosella critica indiretamente Virginia Fonseca e influenciadora rebate

Paola Carosella causou um pequeno rebuliço nas redes sociais nestes últimos dias após uma declaração feita no podcast PodPah, em que os internautas logo disseram se tratar de uma indireta para a influenciadora e empresária Virgínia Fonseca.

Durante a conversa com Igão e Mítico, apresentadores do podcast, ela comentou sobre seu trabalho mais recente, o programa Alma de Cozinheira, do GNT, e revelou que seu maior medo era ser uma entrevistadora ruim e fingir que sabe entrevistar. Por isso, decidiu que não irá entrevistar seus convidados.

Leia também:

➣Policial algema noivo em casamento: ‘’Te declaro preso em minha vida"

➣Cantor Jorge Aragão é diagnosticado com linfoma não Hodgkin

Paola então fez uma reflexão e criticou os influenciadores com milhões de seguidores, mas que produzem conteúdos falsos.

“Tem muitas celebridades e pessoas com trilhões de seguidores, que quando você olha o que elas fazem, é tudo meio falso, quando você fala, as pessoas assistem e gostam do que a gente faz, vocês… É porque é verdadeiro”, ressaltou.

“Hoje eu conheci uma, que parece que inventou uma base que cai, não entendi, não sei quem é, mas a minha filha me contou”, disse Paola. Nesse trecho, os fãs apontaram a indireta para Virginia Fonseca, que virou polêmica nas redes sociais pelo preço e qualidade da base de sua marca.

A chef questionou ainda o motivo das pessoas seguirem a tal influenciadora. “E aí você vai ver o feed e só tem bunda. Como que tem 40 milhões de pessoas que seguem? E foi muito legal essa conversa. Porque eu falei: ‘Por que 40 milhões de pessoas seguem essa mulher que só posta foto da bunda?’. E a minha filha, com 11 anos, falou: ‘Porque querem ser igual a ela'”.

Depois da publicação do episódio no canal do podcast no Youtube, as falas da cozinheira levantou debate entre os internautas e fãs da influenciadora e dividiu opiniões. “Incrível como as pessoas não conseguem apenas ignorar, tem que abrir a boca e criticar… não gosta, não consome, vida que segue. Tão simples”, disparou um internauta no Twitter. “Me pergunto a mesma coisa de várias ‘influencers’ por aí, que só mostram uma vida de mentiras e padrões de beleza inalcançáveis”, comentou outro.

‘’Sei que cheguei muito longe e isso assusta.’’

No Instagram, a influenciadora se pronunciou