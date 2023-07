Convidada para o "Criança Esperança", MC Carol pergunta aos fãs: "o que eu vou cantar?

Após ser anunciada no line-up da edição de 2023 do Criança Esperança, a funkeira Mc Carol pediu ajuda aos fãs no twitter. A brincadeira gira em torno do fato da funkeira produzir músicas voltadas para o público +18.

Tweet da funkeira | Foto: Reprodução

‘’Gente o que que eu vou cantar no Criança Esperança????’’

Nos comentários, os usuários não deixaram de sugerir opções para a cantora. Um deles, inclusive, deu a ideia de uma versão mais ‘’light’’ das músicas.

‘’Meu namorado é mó... (clean version remix)

Jorginho me empresta o dever de casa (clean version remix)

O amor começou (clean version remix)

Enem com juros (clean version remix)’’ brincou.

Outro internauta sugeriu que, a funkeira substituísse o verso da sua música ‘’Meu namorado é mó otário, ele lava minhas calcinhas’’ por ‘’Meu namorado é voluntário, ele faz umas lembrancinhas’’ e arrancou risada de outros usuários.

Criança esperança

Além de Mc Carol, outros artistas também irão se apresentar no evento beneficente. São eles: Ludmilla, Zeca Pagodinho, Léo Santana, Fabio Junior, Dilsinho, Preta Gil entre outros, confira!

Artistas convidados para cantar na edição do Criança Esperança | Foto: Reprodução

O show vai unir as apresentadoras Xuxa, Angélica e Eliana e acontece no próximo dia 7 de agosto.