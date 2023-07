Grupo de pagode do Fonseca se prepara para gravar novos projetos

O que começou como uma série de resenhas entre amigos se tornou profissão e vai virar um projeto audiovisual esse ano. Moradores de Niterói e São Gonçalo, os integrantes do grupo Relasamba se preparam para gravar novos projetos e singles no ano em que completam 15 anos de estrada.

Autores do single “Sempre Te Amei”, o grupo está nas fases finais de seleção de repertório para gravar seu primeiro audiovisual, com músicas inéditas e regravações de clássicos do pagode. A ideia é filmar o projeto em algum local onde possam contar com o apoio da plateia. “Ainda estamos em estudo, pois queremos gravar em um local que tenha aquele calor humano do público”, conta o cavaquinista e co-fundador do grupo Wallace Moreira.

Ele explica que as atividades do conjunto musical surgiu em 2008, na época, sem muitas pretensões. “O grupo nasceu de uma confraternização de amigos. A gente ficava tocando, brincando e vimos que o grupo podia seguir mais longe. E a gente começou a tornar o trabalho mais sério, para fazer eventos mais sérios. A rapaziada era aquela rapaziada ali do Fonseca, do Morro do Castro, e a gente se juntou para fazer as coisas mais sérias”, explica o cavaquinista.

Dessa formação, ficaram ele e Keide Silva, que toca o reco-reco e faz a percussão geral. Se juntam a eles um grupo de músicos que, mesmo não tendo feito parte dos primeiros meses de união, logo se encontraram no clima descontraído com o qual fazem música. São eles: o vocalista Luiz “Augustinho”, Thallison no violão e Matheuzinho no pandeiro.

Atualmente, o grupo se apresenta em casa de shows, bares e restaurantes da região. Ainda não há previsão do lançamento do próximo single e do projeto audiovisual, mas a expectativa é que os novos lançamentos aconteçam ainda neste semestre.