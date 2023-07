São Gonçalo Shopping recebe Orquestra Filarmônica Metropolitana para espetáculo gratuito

O São Gonçalo Shopping, em parceria com a Orquestra Filarmônica Metropolitana, realizará um evento especial em comemoração ao Dia Mundial do Rock, celebrado no dia 13 de julho. No sábado, 15 de julho, das 16h às 17h, a Praça de Alimentação do empreendimento será transformada em um verdadeiro palco com o grupo musical. O evento é gratuito e aberto ao público de todas as idades.

Para celebrar a data, a orquestra apresentará um repertório recheado com as mais memoráveis músicas do rock internacional, incluindo obras de Queen, U2, Led Zeppelin, Pink Floyd e The Beatles. Em homenagem à rainha do rock brasileiro, o grupo musical realizará a releitura de diversos sucessos da cantora Rita Lee, como Lança Perfume e Ovelha Negra. O espetáculo no São Gonçalo Shopping reunirá músicos de diferentes instrumentos, como quarteto de cordas, acompanhados de teclado, contrabaixo e bateria.

"Estamos muito felizes e animados para receber a Orquestra Filarmônica Metropolitana novamente em nosso shopping. Queremos convidar todos os nossos clientes a participarem desse encontro cultural e gratuito tão especial e único em São Gonçalo", diz Diogo Salgado, Gerente de Marketing do São Gonçalo Shopping.

Dia Mundial do Rock no São Gonçalo Shopping

Data: 15 de julho - sábado

Horário: das 16h às 17h

Local: Praça de Alimentação

EVENTO GRATUITO