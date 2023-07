Sextou! São Gonçalo recebe mais uma edição do baile charme

O Baile Charme do São Gonçalo Shopping é um pedacinho da tradicional festa do Viaduto de Madureira - Foto: Divulgação

O Baile Charme do São Gonçalo Shopping é um pedacinho da tradicional festa do Viaduto de Madureira - Foto: Divulgação

Notícia boa para os amantes do Charme! A próxima edição do tradicional Baile Charme do São Gonçalo Shopping acontece nesta sexta-feira, 14 de julho, às 18h, na Praça de Alimentação. A festa gratuita será comandada pela Família Black Star, que traz o melhor do charme e suas vertentes, como o R&B e new jack swing, além das novidades fresquinhas dos bailes.

A festa mais agitada do município é inspirado nas noites da Zona Norte carioca, da década de 80. O Baile Charme do São Gonçalo Shopping é um pedacinho do tradicional baile do Viaduto de Madureira, que valoriza a cultura e identidade negra, por meio da dança, moda e estilo.

Leia mais:

➣Dia do Rock, bebê! Bandas de tributo mantém vivas as grandes lendas

➣Aqui tem história: Mercado de Peixe São Pedro, de geração para geração

''Estamos muito animados em receber, mais uma vez, a Família Black Star para comandar a nosso evento, com muita música, dança e animação. Convidamos todos os nossos visitantes a participarem desse grande encontro festivo e cultural'', diz Diogo Salgado, Gerente de Marketing do São Gonçalo Shopping.

BAILE CHARME – SÃO GONÇALO SHOPPING

Data: 14/07 (sexta-feira)

Horário: às 18h

Local: Praça de Alimentação

EVENTO GRATUITO

Endereço: Av. São Gonçalo, 100 – Boa Vista – São Gonçalo

Rodovia Niterói-Manilha, Km 8,5

Tel.: (21) 2018- 5418