CCBB abre programação de férias com atividades para famílias

O local contará com roda de samba apresentada pelo grupo "Samba do Pererê", que vai levar um repertório de brincadeiras e músicas da cultura popular brasileira - Foto: Divulgação

O Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB) inicia, no próximo sábado (15), a partir das 14h, sua programação de férias. Durante este mês, o local contará com roda de samba apresentada pelo grupo "Samba do Pererê", que vai levar um repertório de brincadeiras e músicas da cultura popular brasileira, além de outros programas para toda a família.

Os eventos serão realizados até o final do mês de julho, de quarta a sexta, das 11h às 17h, nos sábados. Aos domingos a programação acontece das 11h às 17h.

O público também poderá participar de atividades como a "Contação de Histórias - Heitor, muitos Prazeres", que foi especialmente preparada com inspiração na exposição do músico, compositor, pintor, cenógrafo, poeta e produtor cultural carioca, que está em cartaz no CCBB Rio. As apresentações acontecerão no térreo, de quarta a sexta-feira, às 13h e às 17h.

Para saber a programação completa basta consultar o site, na aba CCBB Educativo. O agendamento das visitas mediadas para grupos de escolas, para pessoas com deficiência cognitiva ou intelectual e com interpretação em Libras deve ser feito pelo e-mail agendamento.rj@programaccbbeducativo.com.br.



O CCBB Rio fica na Rua Primeiro de Março 66, no Centro do Rio.